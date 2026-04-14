Довбик рассказал о своем восстановлении от травмы

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказ о своем процессе восстановления от травмы:

– Что для тебя сейчас означает восстановление? Это скорее физический или психологический процесс?

– Думаю, это сочетание обоих аспектов. Трудно восстанавливаться, когда в голове столько всего. Нужно быть сильнее и физически, и психологически. Поэтому я верю, что вернусь ещё сильнее.

– Каково было твое отношение к изменениям в твоем теле после этой травмы?

– Мое отношение не изменилось, потому что я всегда подходил ко всей ситуации профессионально. Травмы – это часть футбола. Когда ты получаешь травму, тебе нужно уделять больше внимания проблемным зонам и быть более внимательным при подготовке к тренировкам.

– Кто или что больше всего помогает тебе сохранять равновесие во время восстановления?

– Семья, люди вокруг тебя, которые помогают тебе во время восстановления. Физиотерапевт, твой тренер и друзья, которые звонят тебе, чтобы спросить, как ты себя чувствуешь и как проходит восстановление. Думаю, это нормально, так бывает у всех.

Ранее сообщалось о том, что Довбик не нужен Джан Пьеро Гасперини.