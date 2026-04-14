Легенда Ливерпуля: «Я не могу поверить. Похоже, они реально вылетят из АПЛ»
Джейми Каррагер не верит в Тоттенхэм
Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу провальных выступлений лондонского «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.
«Я не могу в это поверить. Похоже, «Тоттенхэм» действительно вылетит. У других команд, борющихся за выживание, есть хоть какие-то козыри.
Смотришь на календарь – кажется, что это удобный матч для «Тоттенхэма». Но они смотрятся очень слабо. Сейчас «Тоттенхэм» – удобный соперник для всех. «Вулверхэмптон» идет последним. Вы действительно думаете, что «Тоттенхэм» выиграет? Без шансов», – сказал специалист.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 18-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 турнирных баллов после 32 сыгранных матчей.
