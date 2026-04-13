Тоттенхэм может стать клубом с самым дорогим составом, вылетевшим из АПЛ

Тоттенхэм Хотспур, находящийся в зоне вылета АПЛ в сезоне 2025/26, имеет состав общей суммарной стоимостью 803 млн евро.

Никогда в истории Премьер-лиги команды с подобной стоимостью состава не вылетали в Чемпионшип.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, показывающий разницу между Тоттенхэмом и командами, вылетавшими в разное время из АПЛ.

Данный рейтинг показывает, что клубом с самым дорогим составом, когда-либо вылетавшим из Премьер-лиги на данный момент, был Лестер Сити в сезоне 2022/23 (444 млн евро).

Команды АПЛ с самыми дорогими составами, вылетавшими в Чемпионшип (по сравнению с Тоттенхэмом в сезоне 2025/26, который находится в зоне вылета)