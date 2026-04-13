13 апреля 2026, 17:34 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:35
Тоттенхэм может стать клубом с самым дорогим составом, вылетевшим из АПЛ

На данный момент рейтинг возглавляет Лестер Сити образца сезона 2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур, находящийся в зоне вылета АПЛ в сезоне 2025/26, имеет состав общей суммарной стоимостью 803 млн евро.

Никогда в истории Премьер-лиги команды с подобной стоимостью состава не вылетали в Чемпионшип.

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, показывающий разницу между Тоттенхэмом и командами, вылетавшими в разное время из АПЛ.

Данный рейтинг показывает, что клубом с самым дорогим составом, когда-либо вылетавшим из Премьер-лиги на данный момент, был Лестер Сити в сезоне 2022/23 (444 млн евро).

Команды АПЛ с самыми дорогими составами, вылетавшими в Чемпионшип (по сравнению с Тоттенхэмом в сезоне 2025/26, который находится в зоне вылета)

  • 803 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (2025/26), находятся в зоне вылета
  • 444 млн евро – Лестер Сити (2022/23)
  • 397 млн ​​евро – Саутгемптон (2022/23)
  • 343 млн евро – Борнмут (2019/20)
  • 323 млн евро – Лидс Юнайтед (2022/23)
  • 265 млн евро – Лестер Сити (2024/25)
  • 263 млн евро – Саутгемптон (2024/25)
  • 256 млн евро – Бернли (2023/24)
  • 254 млн евро – Фулхэм (2018/19)
  • 231 млн евро – Уотфорд (2019/20)
