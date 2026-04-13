Тоттенхэм может стать клубом с самым дорогим составом, вылетевшим из АПЛ
На данный момент рейтинг возглавляет Лестер Сити образца сезона 2022/23
Тоттенхэм Хотспур, находящийся в зоне вылета АПЛ в сезоне 2025/26, имеет состав общей суммарной стоимостью 803 млн евро.
Никогда в истории Премьер-лиги команды с подобной стоимостью состава не вылетали в Чемпионшип.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг, показывающий разницу между Тоттенхэмом и командами, вылетавшими в разное время из АПЛ.
Данный рейтинг показывает, что клубом с самым дорогим составом, когда-либо вылетавшим из Премьер-лиги на данный момент, был Лестер Сити в сезоне 2022/23 (444 млн евро).
Команды АПЛ с самыми дорогими составами, вылетавшими в Чемпионшип (по сравнению с Тоттенхэмом в сезоне 2025/26, который находится в зоне вылета)
- 803 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (2025/26), находятся в зоне вылета
- 444 млн евро – Лестер Сити (2022/23)
- 397 млн евро – Саутгемптон (2022/23)
- 343 млн евро – Борнмут (2019/20)
- 323 млн евро – Лидс Юнайтед (2022/23)
- 265 млн евро – Лестер Сити (2024/25)
- 263 млн евро – Саутгемптон (2024/25)
- 256 млн евро – Бернли (2023/24)
- 254 млн евро – Фулхэм (2018/19)
- 231 млн евро – Уотфорд (2019/20)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Василий поздравил с Пасхой
Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд