Шахтер покупает Бруниньо. Стали известны все детали готовящегося трансфера

globo.com

Донецкий «Шахтер» достиг принципиальной договоренности с руководством «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу 17-летнего правого вингера Бруниньо.

Сообщается, что за новичка «горняки» заплатят 14 миллионов евро, из которых 11 миллионов евро – фиксированная сумма, а еще 3 миллиона – бонусы.

Кроме того, «Атлетико Паранаэнсе» оставит за собой 20% экономических прав на футболиста и сможет рассчитывать на неплохую прибыль в случае последующей перепродажи Бруниньо уже из «Шахтера» в другой клуб.

Ожидается, что сделка будет финализирована уже на текущей неделе, но в «Шахтер» Бруниньо переедет только в августе, когда ему исполнится 18.

Интерес «Шахтера» к Бруниньо существует с февраля, однако тогда клубам не удалось договориться. На днях «горняки» активизировались в вопросе приобретения вингера, и после нескольких раундов переговоров сторонам все-таки удалось достичь соглашения.

Одна из причин, по которой «Атлетико Паранаэнсе» решился пойти на продажу перспективного футболиста – его поведение вне поля. В прошлом месяце полиция остановила Бруниньо после того, как он управлял автомобилем BMW без водительских прав и превышал скорость в Куритибе.

Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ трансферы Бруниньо (Бруно Брага Рамос)
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
О,очередная звезда к нам едет
Мало проблем у Шахтера,так еще одну подай для разнообразия
