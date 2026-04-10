Шахтер потерпел неудачу. Атлетико Паранансе отверг предложение горняков
Бразильцы хотят получить больше денег за своего 17-летнего таланта Бруниньо
Накануне бразильские источники сообщали, что «Шахтер» готовится сделать предложение «Атлетико Паранаэнсе» по 17-летнему вингеру Бруниньо.
Как стало известно, «горняки» действительно предложили за Бруниньо 7 миллионов евро в виде фиксированного платежа и еще 3 миллиона евро в виде бонусов, однако эта сумма была сочтена боссами «Атлетико Паранаэнсе» недостаточной и предложение было немедленно отклонено.
«Атлетико Паранаэнсе» хочет выручить от продажи Бруниньо минимум 15 миллионов евро.
При этом, бразильский клуб не прочь продать своего таланта, так как поведение того вне поля вызывает опасения. В частности, в прошлом месяце полиция задержала Бруниньо за вождение автомобилем BMW без водительских прав, еще и зафиксировав превышение скорости.
Бруниньо уже успел сыграть 15 матчей за взрослую команду «Атлетико Паранаэнсе», в которых отличился 4 забитыми мячами.
