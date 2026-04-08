  4. Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
08 апреля 2026, 23:20
Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги

В донецкий клуб может перейти Бруниньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

«Шахтер» готовит новое предложение по бразильскому таланту

Донецкий клуб продолжает настаивать на трансфере молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо и готовит улучшенное предложение.

По информации источника, украинский клуб готов предложить около 7 миллионов евро фиксированной суммой, а также еще 3 миллиона в виде бонусов.

Впрочем, бразильская сторона не спешит соглашаться на сделку, поскольку рассчитывает получить большую сумму за 17-летнего нападающего, которого считают одним из главных талантов клуба.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.

трансферы чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Атлетико Паранаэнсе трансферы УПЛ Бруниньо (Бруно Брага Рамос)
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
