Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги
Донецкий клуб продолжает настаивать на трансфере молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо и готовит улучшенное предложение.
По информации источника, украинский клуб готов предложить около 7 миллионов евро фиксированной суммой, а также еще 3 миллиона в виде бонусов.
Впрочем, бразильская сторона не спешит соглашаться на сделку, поскольку рассчитывает получить большую сумму за 17-летнего нападающего, которого считают одним из главных талантов клуба.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.
