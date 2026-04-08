Шахтер не сдается и готовит трансфер за большие деньги

«Шахтер» готовит новое предложение по бразильскому таланту

Донецкий клуб продолжает настаивать на трансфере молодого нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо и готовит улучшенное предложение.

По информации источника, украинский клуб готов предложить около 7 миллионов евро фиксированной суммой, а также еще 3 миллиона в виде бонусов.

Впрочем, бразильская сторона не спешит соглашаться на сделку, поскольку рассчитывает получить большую сумму за 17-летнего нападающего, которого считают одним из главных талантов клуба.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» зимой мог расстаться со своим легионером Лассиной Траоре, однако трансфер так и не состоялся.