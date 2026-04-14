Маркевич назвал троих игроков Динамо, которые могут спасти киевский клуб

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от результатов киевского «Динамо», которое после серии побед потерпело два поражения подряд.

Подопечные Игоря Костюка сначала на выезде уступили львовским «Карпатам» (0:1), а в последнем матче не сумели одолеть харьковский «Металлист 1925», проиграв со счетом 0:1.

– «Динамо» проигрывает уже второй матч подряд. Это обычная потеря концентрации или свидетельство более глубокого кризиса в клубе? Есть ли у команды шансы зацепиться за топ-3 этого сезона?

– Трудно будет, потому что команда мало создает. Вся надежда на Ярмоленко, может, что-то Шапаренко придумает или Пономаренко снова забьет. Я так понимаю, происходит перестройка склада.

Пока все выглядит очень бледно. Но это, наверное, нужно претерпеть. Увидим, как дальше будут развиваться события. Хочется, чтобы команда двигалась вперед: будто начало было неплохое, а сейчас начали буксовать, – рассказал Маркевич.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: