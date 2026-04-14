Маркевич назвал троих игроков Динамо, которые могут спасти киевский клуб
Именитый тренер выделил Андрея Ярмоленко, Матвея Пономаренко и Николая Шапаренко
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от результатов киевского «Динамо», которое после серии побед потерпело два поражения подряд.
Подопечные Игоря Костюка сначала на выезде уступили львовским «Карпатам» (0:1), а в последнем матче не сумели одолеть харьковский «Металлист 1925», проиграв со счетом 0:1.
– «Динамо» проигрывает уже второй матч подряд. Это обычная потеря концентрации или свидетельство более глубокого кризиса в клубе? Есть ли у команды шансы зацепиться за топ-3 этого сезона?
– Трудно будет, потому что команда мало создает. Вся надежда на Ярмоленко, может, что-то Шапаренко придумает или Пономаренко снова забьет. Я так понимаю, происходит перестройка склада.
Пока все выглядит очень бледно. Но это, наверное, нужно претерпеть. Увидим, как дальше будут развиваться события. Хочется, чтобы команда двигалась вперед: будто начало было неплохое, а сейчас начали буксовать, – рассказал Маркевич.
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|10
|8
|4
|25 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|38
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|22
|6
|8
|8
|19 - 25
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
