Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва летом 2026 года истекает контракт со сборной Украины по футболу.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, тренер получил заманчивое предложение с Ближнего Востока. Неназванный клуб из ОАЭ предлагает Реброву должность тренера и готов платить ему сумасшедшую зарплату – 5 миллионов евро в год.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».