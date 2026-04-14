Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Сборная УКРАИНЫ
14 апреля 2026, 08:32
6868
9

Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего

Тренер может возглавить клуб из ОАЭ

14 апреля 2026, 08:32 |
6868
9 Comments
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
УАФ. Сергей Ребров

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва летом 2026 года истекает контракт со сборной Украины по футболу.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, тренер получил заманчивое предложение с Ближнего Востока. Неназванный клуб из ОАЭ предлагает Реброву должность тренера и готов платить ему сумасшедшую зарплату – 5 миллионов евро в год.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
ФОТО. Милота дня: футболист сборной Украины показал свою иную сторону
ФОТО. Фанаты жестко разнесли Лунина: сравнили с парализованным дедом
Сергей Ребров сборная Украины по футболу чемпионат ОАЭ по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(123)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13 апреля 2026, 09:21 9
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением

Василий поздравил с Пасхой

Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14 апреля 2026, 06:30 12
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ

Денис снова будет играть в футбол за Титан

Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда
Футбол | 14.04.2026, 07:22
Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда
Костюк открыл для Динамо футболиста уровня Кейна и Холанда
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Вернидуб принял решение о сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 07:42
Вернидуб принял решение о сборной Украины
Вернидуб принял решение о сборной Украины
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо правда - то супер. Може це чудо, яке вдавиться за кожен долар, яке за гроші продав і честь і совість і гідність, таки піде зі збірної, звичайно перед тим забравши усе до копійки по контракту, але лиш би уже пішов. Бо коли іноді з деяких ротів і джерел проскакують повідомлення, що контракт можуть продовжити, то по мені аж холодом проходить. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
А, що Ребров! Він нічого не вирішує! 
Хоча я б на его місті пішов! 
Бо він допомогти Збірній вже наврядчи 
зможе! Багато що залежить від гравців
яких на той момент не було,тому і програли...
Ответить
0
Добре було б але  все це може бути фейком. Для то щоб потім сказати що він відмовився заради збірної і зробити з нього героя
Ответить
0
Вболівальники ще по червонцю скинуться, най це скоріше трапилось)
Ответить
0
Гон , зараз кєнт шева підпише з єбловим новий контракт і скажуть, який сірожа маладєц і патріот - відмовив арабам з мішками грошей і згодився надалі тренувати збірну за копійки 1,5ляма євриків
Ответить
-1
Популярные новости
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 69
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
13.04.2026, 04:02
Футбол
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем