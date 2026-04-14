Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
Тренер может возглавить клуб из ОАЭ
У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва летом 2026 года истекает контракт со сборной Украины по футболу.
Как отметил журналист Игорь Бурбас, тренер получил заманчивое предложение с Ближнего Востока. Неназванный клуб из ОАЭ предлагает Реброву должность тренера и готов платить ему сумасшедшую зарплату – 5 миллионов евро в год.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Хоча я б на его місті пішов!
Бо він допомогти Збірній вже наврядчи
зможе! Багато що залежить від гравців
яких на той момент не було,тому і програли...