Президент ПФЛ рассказал детали о создании Третьей лиги в чемпионате Украины

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о создании Третьей лиги в чемпионате Украины, а также рассказал некоторые детали будущего проекта:

– Накануне прозвучал инсайд о создании Третьей лиги. Соответствует ли информация действительности, и на какой стадии сегодня, если это правда?

– Пока создается рабочая группа в аматорском и профессиональном футболе. Дальше будут работать над форматом и так далее. На конференции было принято решение сформировать Исполком. Потом вместе с УАФ будем нарабатывать варианты.

– Действительно ли старт планируется с сезона 2027/28?

– Да-да.

– Кто, как предполагается, будет участвовать в соревновании?

– Пока не определено. Я думаю, что спортивный критерий будет обязательным. Безусловно, это команды, выступающие в аматорском чемпионате и являющиеся лидерами своих региональных соревнований.

Соответственно, нужна система, которая будет поддерживать в первую очередь спортивный принцип и учитывать все остальные нюансы.

– Будет ли Третья лига влиять на формат Второй? К примеру, что будет с чемпионом нашего четвертого по силе дивизиона?

– Он повысится в классе, а худшие команды Второй лиги опустятся в Третью.

– Смогут ли команды Третьей лиги участвовать в Кубке Украины?

– Конечно. Я думаю, что да. Не вижу проблемы в этом.

– Когда можно ожидать больше конкретики?

– Я думаю, что какая-то картина станет понятна в июне. Мы же с представителями Второй лиги и аматорскими клубами будем общаться, а не так, что соберемся и примем решение. Им играть, – подытожил Каденко.