В украинском футболе планируют создать Третью лигу. Известны детали

В украинском футболе может появиться Третья лига, которая будет полупрофессиональной – планируется участие 24 команд в первом сезоне. Об этом сообщила SportArena.

Ожидается, что старт нового турнира начнется с сезона 2027/28, постепенно количество команд увеличится до 40. Этот вопрос обсуждается на Конгрессе Ассоциации аматорского футбола Украины (ААФУ).

Во время Конгресса делегаты ознакомятся с материалами о работе ААФУ за отчетный период, изберут председателя и заместителей, членов Исполнительного комитета, других органов управления и комиссий. Будет утверждена новая редакция Устава ААФ.

Сейчас в украинском футболе существует три лиги и все они профессиональные – Премьер-лига, Первая и Вторая. Ранее глава Ассоциации футбола Львовского района Андрей Смольский рассказывал о новой идее с созданием Третьей лиги:

«УАФ рассматривает вариант создания Третьей лиги, которая будет полупрофессиональной. Это для аматоров ступень перед профессиональным футболом.

Команда после аматорского чемпионата переходит туда и пробует там играть. Это контракты, налоги, зарплаты – может ли она это потянуть. Можно будет брать или отдавать футболистов в аренду.

Такое есть и в европейских чемпионатах, чтобы привлекать молодых футболистов. Это меньшее финансирование. Аматор может себя проявить и тоже подписать контракт», – говорил Смольский.