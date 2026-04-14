Романо подтвердил. Шахтер договорился о трансфере за 12 миллионов евро

Вингер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бруниньо продолжит карьеру в составе донецкого «Шахтера». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы провели успешные переговоры, переход 17-летнего вундеркинда обойдется «горнякам» в 12 миллионов евро. Бразилец присоединится к донецкой команде во время летнего трансферного окна.

По информации Романо, приобретение Бруниньо станет не последним для «Шахтера» – представитель Украинской Премьер-лиги готов потратить серьезные деньги для новых усилений.

Бруно Брага Рамос (полное имя бразильца) провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.

В активе талантливого футболиста – две игры за сборную Бразилии U-20. Трансферная стоимость Бруниньо составляет два миллиона евро.