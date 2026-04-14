Романо подтвердил. Шахтер договорился о трансфере за 12 миллионов евро
Донецкий клуб провел успешные переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе Бруниньо
Вингер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бруниньо продолжит карьеру в составе донецкого «Шахтера». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы провели успешные переговоры, переход 17-летнего вундеркинда обойдется «горнякам» в 12 миллионов евро. Бразилец присоединится к донецкой команде во время летнего трансферного окна.
По информации Романо, приобретение Бруниньо станет не последним для «Шахтера» – представитель Украинской Премьер-лиги готов потратить серьезные деньги для новых усилений.
Бруно Брага Рамос (полное имя бразильца) провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.
В активе талантливого футболиста – две игры за сборную Бразилии U-20. Трансферная стоимость Бруниньо составляет два миллиона евро.
🚨⚫️🟠 Shakhtar Donetsk have agreed deal to sign 17 year old Brazilian talent Bruninho from Atletico Paranaense.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026
Deal done for €12m, set to be sealed later this week.
The Ukrianian club plans to go big this summer on the market; won’t be the only signing. pic.twitter.com/xIsGZO6aW6
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда клуба посоветовал сосредоточиться на Кубке Украины
Денис снова будет играть в футбол за Титан