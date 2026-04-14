  Романо подтвердил. Шахтер договорился о трансфере за 12 миллионов евро
14 апреля 2026, 07:33 |
1509
0

Романо подтвердил. Шахтер договорился о трансфере за 12 миллионов евро

Донецкий клуб провел успешные переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» о переходе Бруниньо

14 апреля 2026, 07:33 |
1509
0
Романо подтвердил. Шахтер договорился о трансфере за 12 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо

Вингер «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Бруниньо продолжит карьеру в составе донецкого «Шахтера». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы провели успешные переговоры, переход 17-летнего вундеркинда обойдется «горнякам» в 12 миллионов евро. Бразилец присоединится к донецкой команде во время летнего трансферного окна.

По информации Романо, приобретение Бруниньо станет не последним для «Шахтера» – представитель Украинской Премьер-лиги готов потратить серьезные деньги для новых усилений.

Бруно Брага Рамос (полное имя бразильца) провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил четыре гола. Может сыграть на позициях правого вингера и атакующего полузащитника.

В активе талантливого футболиста – две игры за сборную Бразилии U-20. Трансферная стоимость Бруниньо составляет два миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
Сабо обратился к Костюку после двух поражений Динамо подряд в УПЛ
Футбол | 14 апреля 2026, 08:02 0
Сабо обратился к Костюку после двух поражений Динамо подряд в УПЛ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14 апреля 2026, 06:30 12
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Футбол | 13.04.2026, 17:59
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 10:42
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
Футбол | 14.04.2026, 02:00
ФОТО. «Как мафиозная семья»: жена Лунина показала роскошную жизнь в Мадриде
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 65
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 6
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
