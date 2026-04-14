  4. Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги
14 апреля 2026, 14:01 |
Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги

Также авторитетный в прошлом нападающий назвал команды, которые покинут элитный дивизиона напрямую

14 апреля 2026, 14:01 |
231
0
Саленко спрогнозировал соперников в переходных матчах от УПЛ и Первой лиги
УПЛ. Оболонь – Рух

До конца сезона в УПЛ осталось семь туров. Борьба на многих этажах турнирной таблицы становится все острее. И если в самом подвале турнирной таблицы названия команд, претендующих на вылет, обретают четкие очертания, то в соперничестве за то, чтобы не попасть в переходные матчи, все запутано. Свою версию итогов регулярного сезона в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua назвал известный в прошлом форвард Олег Саленко.

– С «Полтавой» вопрос был решен давно, а вот второй неудачником, судя по всему, станет «Александрия», – сказал Саленко. – Пока не видно, чтобы приход Владимира Шарана встряхнул команду. Она потеряла уверенность. Обладая неплохим, как для чемпионата Украины составом, у них мало, что получается.

А что касается переходных матчей, то в этой зоне, на мой взгляд, окажутся «Рух» и «Оболонь». А встретиться им, забегая наперед, придется с «Левым берегом» и «Агробизнесом», которые займут третье и четвертое место в Первой лиге.

