СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»
Янник обратился к Алькарасу на церемонии награждения
Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса в двух сетах.
Янник обратился к Алькарасу на церемонии награждения.
«Конечно, Карлос, поздравляю тебя и твою команду. Я в восторге. Ты из года в год делаешь потрясающие вещи и постоянно доказываешь, почему ты именно тот игрок, которым являешься. Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не добивался. Играть против тебя, особенно в финальных поединках, очень особенный момент всегда. Большое спасибо тебе и удачи до конца сезона».
Синнер впервые выиграл трофей грунтового Мастерса.
Янник стал вторым игроком после Новака Джоковича (2015 год), который выиграл три Мастерса в одном сезоне – ATP 1000 Индиан-Уэллс-2026, ATP 1000 Майами-2026 и ATP 1000 Монте-Карло-2026.
2 - Since the ATP Masters 1000 format’s introduction in 1990, Jannik Sinner has become just the second player to win Indian Wells, Miami and Monte Carlo in a season after Novak Djokovic (2015). Prime.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/AtlaTQJ1k8— OptaAce (@OptaAce) April 12, 2026
