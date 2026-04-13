  4. СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»
13 апреля 2026
СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»

Янник обратился к Алькарасу на церемонии награждения

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса в двух сетах.

Янник обратился к Алькарасу на церемонии награждения.

«Конечно, Карлос, поздравляю тебя и твою команду. Я в восторге. Ты из года в год делаешь потрясающие вещи и постоянно доказываешь, почему ты именно тот игрок, которым являешься. Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не добивался. Играть против тебя, особенно в финальных поединках, очень особенный момент всегда. Большое спасибо тебе и удачи до конца сезона».

Синнер впервые выиграл трофей грунтового Мастерса.

Янник стал вторым игроком после Новака Джоковича (2015 год), который выиграл три Мастерса в одном сезоне – ATP 1000 Индиан-Уэллс-2026, ATP 1000 Майами-2026 и ATP 1000 Монте-Карло-2026.

