АЛЬКАРАС: «Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься»
12 апреля состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Первый номер рейтинга ATP, прошлогодний чемпион, испанец Карлос Алькарас уступил в финальном матче второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.
На церемонии награждения испанец сказал несколько слов в адрес Янника.
«Конечно, мне нужно начать с Янника. Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься. В Открытую эру только один теннисист выигрывал «Солнечный дубль» и Монте-Карло. Ты второй, кому это удалось. Это что-то невероятное, добиться такого очень сложно. Поздравляю тебя со всем. За этим стоит невероятный труд вместе с командой. Вижу здесь твою семью и почти всю команду. Приятно наблюдать за тем, как ты выиграл титул у них на глазах. Поздравляю тебя, твоя команду и твою семью».
These two 🫶@carlosalcaraz @janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7ODrq8uNE1— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
