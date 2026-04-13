  4. АЛЬКАРАС: «Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься»
13 апреля 2026
АЛЬКАРАС: «Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься»

На церемонии награждения Карлос сказал несколько слов в адрес Синнера

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

12 апреля состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Первый номер рейтинга ATP, прошлогодний чемпион, испанец Карлос Алькарас уступил в финальном матче второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах.

На церемонии награждения испанец сказал несколько слов в адрес Янника.

«Конечно, мне нужно начать с Янника. Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься. В Открытую эру только один теннисист выигрывал «Солнечный дубль» и Монте-Карло. Ты второй, кому это удалось. Это что-то невероятное, добиться такого очень сложно. Поздравляю тебя со всем. За этим стоит невероятный труд вместе с командой. Вижу здесь твою семью и почти всю команду. Приятно наблюдать за тем, как ты выиграл титул у них на глазах. Поздравляю тебя, твоя команду и твою семью».

