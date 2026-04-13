Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал ATP 1000 в Монте-Карло. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального поединка Мастерса в Монте-Карло
Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник одолел Карлоса в двух сетах за 2 часа час и 15 минут – 7:6 (7:5), 6:3.
Для Синнера – это первый трофей Мастерса на грунтовом покрытии.
С понедельника, 13 апреля, Янник вновь станет лидером мирового рейтинга ATP.
ATP 1000 Монте-Карло. Финал
Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [2] – 6:7 (5:7), 3:6
Видеообзор матча
