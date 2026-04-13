Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал ATP 1000 в Монте-Карло. Видеообзор
ATP
13 апреля 2026, 00:55
29
0

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал ATP 1000 в Монте-Карло. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального поединка Мастерса в Монте-Карло

13 апреля 2026, 00:55 |
29
0
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Финал ATP 1000 в Монте-Карло. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник одолел Карлоса в двух сетах за 2 часа час и 15 минут – 7:6 (7:5), 6:3.

Для Синнера – это первый трофей Мастерса на грунтовом покрытии.

С понедельника, 13 апреля, Янник вновь станет лидером мирового рейтинга ATP.

ATP 1000 Монте-Карло. Финал

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [2] – 6:7 (5:7), 3:6

Видеообзор матча

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло видео теннисные видеообзоры
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем