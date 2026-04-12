12 апреля 2026, 20:51 | Обновлено 12 апреля 2026, 20:52
Гари НЕВИЛЛ: «Манчестер Сити учуял запах крови»

Бывший игрок сборной Англии поделился мнением о предстоящей игре «Манчестер Сити» против «Арсенала»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предвкушает чемпионский матч в Премьер-лиге после победы «Манчестер Сити» в гостях у «Челси» (3:0).

«Арсеналу» нужно сосредоточиться на том, что он собирается сделать с «Манчестер Сити» в следующее воскресенье. «Арсенал» может выиграть лигу в следующие выходные – это не будет популярным мнением на этой неделе, но это факт. Все думают, что «Сити» сократит отставание до трех очков, но если вы «Арсенал», вы можете выиграть свой первый титул за 22 года на следующей неделе, вот как в Лондоне должны на это смотреть.

«Манчестер Сити» учуял запах крови, и у него есть свободная неделя, чтобы подготовиться к грандиозному противостоянию. Кажется, что «Сити» начинает играть, как часы, в нужное время.

Мы сейчас на финишной прямой, в период, когда каждая игра действительно имеет значение, и эта команда знает это лучше, чем большинство. «Горожане» послали «Арсеналу» сигнал не только о том, что они победили, и победили хорошо, но и о том, что они играют уверенно и с некоторой долей высокомерия. Они сейчас участвуют в настоящей чемпионской гонке и дышат в затылок «Арсеналу».

Между лидерами АПЛ шесть очков, но у «Сити» игра в запасе, а также впереди очная битва», – заявил Невилл.

Руслан Полищук Источник: Metro
