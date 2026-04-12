  4. «Мечта не умерла». Конте отказался сдаваться после неудачи с Пармой
12 апреля 2026, 20:19 | Обновлено 12 апреля 2026, 20:22
Главный тренер «Наполи» уверен, что его команда в чемпионской гонке

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте продолжает верить в завоевание чемпионского титула в Серии А после ничьей с «Пармой» (1:1).

«Знали, что «Парма» будет очень глубоко обороняться, мы видели, что соперник также поставил Дельпрато на позицию крайнего защитника, хотя обычно он играет в центре обороны, так что это была скорее схема с пятью защитниками.

Нам следовало быть более сосредоточенными, вместо этого мы пропустили гол на 33-й секунде. И так всё равно это был бы поединок атаки против защиты, а после этого гола «Парма» поставила баррикады.

Мечта не умерла, нам еще предстоит сыграть шесть матчей. Мы хорошо сыграли на выезде против «Пармы», жаль только, что сегодня могли бы получить еще два очка. Начало матча было ударом в лицо, который мог бы стать нокаутирующим, но мы восстановились и получили это очко, теперь мы продолжаем двигаться вперед», – заявил Конте.

«Наполи» владел мячом 74,5% времени и сделал 37 навесов, но редко бил по воротам. После ничьей 1:1 «Наполи» идет на втором месте после 32 матчей, у лидирующего «Интера» на шесть очков больше и игра в запасе.

Скудетто – Интеру? Наполи прервал успешную серию, сыграв вничью с Пармой
Дженоа – Сассуоло – 2:1. Пушка Малиновского и драка. Видео голов, обзор
Тренер Милана – о разгромном поражении: «Нас справедливо освистали»
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик
Футбол | 12 апреля 2026, 19:15 0
ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик
ФОТО. Над Арсеналом издевается даже клубный сммщик

«Арсенал» летит в пике и может остаться без трофеев

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Бокс | 11.04.2026, 23:10
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Футбол | 12.04.2026, 18:02
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 5
Баскетбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
