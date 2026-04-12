«Мечта не умерла». Конте отказался сдаваться после неудачи с Пармой

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте продолжает верить в завоевание чемпионского титула в Серии А после ничьей с «Пармой» (1:1).

«Знали, что «Парма» будет очень глубоко обороняться, мы видели, что соперник также поставил Дельпрато на позицию крайнего защитника, хотя обычно он играет в центре обороны, так что это была скорее схема с пятью защитниками.

Нам следовало быть более сосредоточенными, вместо этого мы пропустили гол на 33-й секунде. И так всё равно это был бы поединок атаки против защиты, а после этого гола «Парма» поставила баррикады.

Мечта не умерла, нам еще предстоит сыграть шесть матчей. Мы хорошо сыграли на выезде против «Пармы», жаль только, что сегодня могли бы получить еще два очка. Начало матча было ударом в лицо, который мог бы стать нокаутирующим, но мы восстановились и получили это очко, теперь мы продолжаем двигаться вперед», – заявил Конте.

«Наполи» владел мячом 74,5% времени и сделал 37 навесов, но редко бил по воротам. После ничьей 1:1 «Наполи» идет на втором месте после 32 матчей, у лидирующего «Интера» на шесть очков больше и игра в запасе.