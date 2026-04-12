  4. Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
12 апреля 2026, 18:02 |
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма

Матч против Сандерленда завершился со счетом 0:1

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Сандерленд» и «Тоттенхэм».

Матч прошел в Сандерленде на стадионе «Стадиум оф Лайт» и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал первым во главе «шпор» для бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, но новый тренер не сумел помочь клубу завершить тур вне зоны вылета – «Тоттенхэм» остался на 18-м месте в турнирной таблице с 30 очками после 32 туров.

Английская Премьер-лига 2025/26. 32-й тур, 12 апреля

Сандерленд – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Мукиеле, 61

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:1
Гол: Матета, 80, 90+4 – Осула, 43

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 1:1
Гол: Уильямс, 38 – Мурильо, 23 (автогол)

Норди Мукиеле Нико Уильямс Мурилло дос Сантос Вильям Осула Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Ньюкасл Ноттингем Форест Астон Вилла Сандерленд Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Роберто Де Дзерби
Всем известно, что первый блин всегда комом. Ещё 6 матчей. Де Дзе обязательно вытянет шпор!
