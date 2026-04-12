ДЕ ДЗЕРБИ: «Могу быть для игроков отцом. Им не нужен тренер»
Новоиспеченный тренер «Тоттенхэма» дал первый послематчевый комментарий
Новый тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после проигранного дебютного матча. «Шпоры» потерпели поражение в 32-м туре Английской Премьер-лиги против «Сандерленда» (0:1).
«Простите, потому что мы не заслужили проиграть этот матч. Мы провели хороший матч, возможно, недостаточный для победы, но нам немного не повезло в нескольких эпизодах в первом тайме.
Я не могу сказать ничего игрокам, потому что они выложились на максимум с точки зрения отношения и боевого духа. Мы, безусловно, можем играть лучше, и вы сами это чувствуете. Нам нужно над этим работать. Моя работа заключается не столько в работе на поле, ведь они хорошие ребята, и мне жаль их. Я хочу дать им уверенность в том, что им нужно.
Тактически мы провели хороший первый тайм – как с мячом, так и без мяча. У нас нет уверенности, чтобы играть в большой футбол, но мы сделали то, над чем работали на этой неделе. Игроки могут играть лучше, если будут чувствовать уверенность.
Я могу быть старшим братом, отцом – им не нужен тренер. Им не нужно улучшать футбол. Они могут играть лучше и будут играть лучше, когда достигнут другого уровня уверенности.
Безусловно, я уверен, что если мы сможем выиграть матч, тогда всё изменится», – сказал Роберто.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
