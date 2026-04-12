ДЕ ДЗЕРБИ: «Могу быть для игроков отцом. Им не нужен тренер»

Новый тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после проигранного дебютного матча. «Шпоры» потерпели поражение в 32-м туре Английской Премьер-лиги против «Сандерленда» (0:1).

«Простите, потому что мы не заслужили проиграть этот матч. Мы провели хороший матч, возможно, недостаточный для победы, но нам немного не повезло в нескольких эпизодах в первом тайме.

Я не могу сказать ничего игрокам, потому что они выложились на максимум с точки зрения отношения и боевого духа. Мы, безусловно, можем играть лучше, и вы сами это чувствуете. Нам нужно над этим работать. Моя работа заключается не столько в работе на поле, ведь они хорошие ребята, и мне жаль их. Я хочу дать им уверенность в том, что им нужно.

Тактически мы провели хороший первый тайм – как с мячом, так и без мяча. У нас нет уверенности, чтобы играть в большой футбол, но мы сделали то, над чем работали на этой неделе. Игроки могут играть лучше, если будут чувствовать уверенность.

Я могу быть старшим братом, отцом – им не нужен тренер. Им не нужно улучшать футбол. Они могут играть лучше и будут играть лучше, когда достигнут другого уровня уверенности.

Безусловно, я уверен, что если мы сможем выиграть матч, тогда всё изменится», – сказал Роберто.