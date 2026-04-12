В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Сандерленд

Для новичка чемпионата «черные коты» демонстрируют действительно хорошие результаты. После 31 тура Премьер-лиги на балансе «Сандерленда» есть 43 очка, позволяющих ему занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от 5-го места, позволяющего сыграть в Лиге чемпионов, коллектив отделяет всего 6 зачетных пунктов.

В национальном кубке «Сандерленду» удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако там коллектив очень неожиданно уступил аутсайдеру Первой лиги, «Порт Вейлу», со счетом 1:0.

Тоттенхэм

Сказать, что этот сезон проходит для «шпор» ужасно – ничего не сказать. После 31 тура коллектив имеет на балансе всего 30 баллов и находится в зоне вылета – на 18 месте общего зачета. Правда, «Вест Хэм» с 17-й позиции уже сыграл свой поединок 32-го тура, а расстояние между клубами составляет только 2 очка. Кубок Англии «Тоттенхэм» покинул еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Астон Вилле» со счетом 1:2.

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, но там коллектив уступил мадридскому "Атлетико" с общим счетом 5:7.

Личные встречи

За последние 9 лет коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата Англии. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

За 8 предыдущих выездных поединков «Тоттенхэм» победил только 1 раз.

«Сандерленд» проиграл в каждом из 3 предыдущих домашних поединков.

В 2026 году «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в Премьер-лиге. В последний раз клуб побеждал в чемпионате еще 28 декабря 2025 против «Кристалл Пелас».

За последние 6 матчей «Сандерленд» не хранил ворота сухими 5 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.77 по линии БК betking.