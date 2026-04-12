Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 13:23 |
155
0

Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»

По мнению Мирослава Ступара, Роман Блавацкий справился со своими обязанностями

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в одном из самых интересных поединков 23 тура УПЛ «Металлист 1925» – «Динамо».

«Следует отдать должное арбитру Блавацкому, который, на мой взгляд, заметно прибавил по сравнению с прошлыми сезонами. Вот и в отчетном противостоянии в двух спорных эпизодах он принимал правильные решения.

На 29-й минуте харьковчанин Салюк сыграл рукой в ​​своей штрафной, но это был неожиданный рикошет и нарушение правил при таких обстоятельствах не фиксируется. Поэтому в ворота номинальных хозяев и не был назначен пенальти.

Апеллировали динамовцы к арбитру и после того, как мяч попал в сетку их ворот. Однако Когут не мог быть в офсайде, потому что у дальней штанги задержался защитник гостей Тымчик. Поэтому и здесь все было справедливо.

Динамовцам лучше было бы сосредоточиться на своих действиях, которые с каждым матчем становятся все более беспомощными».

Ранее в УАФ приняли решение по рефери после скандала в матче «Динамо» – «Карпаты».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем