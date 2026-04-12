Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в одном из самых интересных поединков 23 тура УПЛ «Металлист 1925» – «Динамо».

«Следует отдать должное арбитру Блавацкому, который, на мой взгляд, заметно прибавил по сравнению с прошлыми сезонами. Вот и в отчетном противостоянии в двух спорных эпизодах он принимал правильные решения.

На 29-й минуте харьковчанин Салюк сыграл рукой в ​​своей штрафной, но это был неожиданный рикошет и нарушение правил при таких обстоятельствах не фиксируется. Поэтому в ворота номинальных хозяев и не был назначен пенальти.

Апеллировали динамовцы к арбитру и после того, как мяч попал в сетку их ворот. Однако Когут не мог быть в офсайде, потому что у дальней штанги задержался защитник гостей Тымчик. Поэтому и здесь все было справедливо.

Динамовцам лучше было бы сосредоточиться на своих действиях, которые с каждым матчем становятся все более беспомощными».

