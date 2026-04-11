Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты

Судьи не получили назначений на матчи 23-го тура

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал назначения на матчи 23-го тура УПЛ.

Судейская бригада, работавшая на матче «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов), не получила новых назначений. Речь идет о главном арбитре Дмитрии Панчишине, его ассистентах Владимире Думенко и Ярославе Поважном, а также VAR-арбитре Алексее Деревинском.

В то же время четвертый арбитр Евгений Цибулько и ассистент VAR Александр Беркут получили назначения на матчи 23-го тура.

Ранее консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом Матвея Пономаренко в матче против «Карпат» (0:1).

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Потужно покарали ! Нічого не скажеш !
Ганьба!!!
Чергове дно від спорт.юа і олійченка. На кінець 23 туру нам розказали про призначення на 23 тур
Про балакіна жодного слова, а писали кожен день
Та пох... рахунок не зміниш...
