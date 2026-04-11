Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал назначения на матчи 23-го тура УПЛ.

Судейская бригада, работавшая на матче «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов), не получила новых назначений. Речь идет о главном арбитре Дмитрии Панчишине, его ассистентах Владимире Думенко и Ярославе Поважном, а также VAR-арбитре Алексее Деревинском.

В то же время четвертый арбитр Евгений Цибулько и ассистент VAR Александр Беркут получили назначения на матчи 23-го тура.

Ранее консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом Матвея Пономаренко в матче против «Карпат» (0:1).