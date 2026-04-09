УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты

Консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом Матвея Пономаренко в матче против «Карпат» (0:1).

По словам специалиста, оснований для отмены гола не было, как и причин для пересмотра VAR.

«После сэйва вратаря мяч отскочил в сторону нападающего «Динамо», который первым успел до него добраться. Вратарь с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках.

В этом эпизоде нет неосторожного фола, поэтому арбитр обоснованно разрешил продолжить игру, после чего был забит гол.

У VAR не было четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом, поэтому оснований для пересмотра не было. Даже в случае пересмотра решение на поле следовало бы оставить без изменений», – пояснил Риццоли.