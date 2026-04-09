Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Украина. Премьер лига
09 апреля 2026, 13:28
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты

Никола Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Консультант по арбитражу Комитета арбитров УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод с голом Матвея Пономаренко в матче против «Карпат» (0:1).

По словам специалиста, оснований для отмены гола не было, как и причин для пересмотра VAR.

«После сэйва вратаря мяч отскочил в сторону нападающего «Динамо», который первым успел до него добраться. Вратарь с небольшой задержкой также вступил в борьбу, но форвард коснулся мяча раньше, чем тот зафиксировал его в руках.

В этом эпизоде нет неосторожного фола, поэтому арбитр обоснованно разрешил продолжить игру, после чего был забит гол.

У VAR не было четких доказательств того, что вратарь установил контроль над мячом, поэтому оснований для пересмотра не было. Даже в случае пересмотра решение на поле следовало бы оставить без изменений», – пояснил Риццоли.

Никола Риццоли судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига VAR Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо просто обязано требовать снятия удаления с Моти. Если умышленно и по заказу изгадили ему установление рекорда, хотя бы в этом справедливость восстановить.
Ответить
+3
Маніпулятори пуєві! Прямою ногою в голову - це путінська вафля, чи що?
Ответить
-2
скиньте методичку бо не знаю, що писати?
минулого разу коли ріццолі одобрив пенальку Шахтаря
ми кричали, що він некомпететний,
а зараз що гавкати?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Консультант какой то суркисный
Ответить
-3
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем