12 апреля на Джузеппе Синигалья пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комо

Команда долго болталась на самых скромных уровнях, пока не заинтересовала местных бизнесменов. С такими инвесторами проект прибавил настолько, что в 2024-м после очень долгой паузы вернулся в Серию А. Уже там начал раскрываться тренерский талант Сеска. Известный в прошлом испанский футболист, что только начинает в новом амплуа, сумел закончить в верхней части турнирной таблицы.

Но это был только пролог к настоящим сюрпризам от экс-хавбека. Сейчас его подопечные и в полуфинал кубка пробились (первый поединок там принес нулевую ничью как раз с Интером), и параллельно рядом побед поднялся на четвертое место в Серии А. На таком фоне нулевая ничья с опытным Удинезе в прошлом туре уже выглядит как осечка - после нее преимущество над Ювентусом сузилось до одного очка.

Интер

Клуб помнит перипетии прошлого сезона. Тогда, еще под руководством Симоне Индзаги, было последовательно упущено шансы выиграть Суперкубок Италии, Серию А и национальный кубок. А закончилось все 0:5 в решающем поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.

После этого на тренерский пост заступил Киву. И с ним уже летом был ранний вылет итальянцев на клубном чемпионате мира. Дальше прибавились неудачи в Суперкубке и пара поражений от Буде/Глимт в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. Оставались, впрочем, отличные шансы на золотой дубль. Но и на внутренней арене после нулевой ничьей в кубковом полуфинале с Комо было набрано только два очка в трех турах. Тем важнее было победить 5:2 Рому, показывая, что после паузы снова получилось наладить игру.

Статистика личных встреч

У миланского гранда было десять побед кряду в официальных поединках. Но в кубке он ограничился нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в опытных гостей. Но, как и все важные матчи, этот вряд ли будет зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,91).

