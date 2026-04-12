  4. Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
12 апреля 2026, 16:18 |
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча начнется 12 апреля в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

12 апреля на Джузеппе Синигалья пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором Комо встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда долго болталась на самых скромных уровнях, пока не заинтересовала местных бизнесменов. С такими инвесторами проект прибавил настолько, что в 2024-м после очень долгой паузы вернулся в Серию А. Уже там начал раскрываться тренерский талант Сеска. Известный в прошлом испанский футболист, что только начинает в новом амплуа, сумел закончить в верхней части турнирной таблицы.

Но это был только пролог к настоящим сюрпризам от экс-хавбека. Сейчас его подопечные и в полуфинал кубка пробились (первый поединок там принес нулевую ничью как раз с Интером), и параллельно рядом побед поднялся на четвертое место в Серии А. На таком фоне нулевая ничья с опытным Удинезе в прошлом туре уже выглядит как осечка - после нее преимущество над Ювентусом сузилось до одного очка.

Клуб помнит перипетии прошлого сезона. Тогда, еще под руководством Симоне Индзаги, было последовательно упущено шансы выиграть Суперкубок Италии, Серию А и национальный кубок. А закончилось все 0:5 в решающем поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.

После этого на тренерский пост заступил Киву. И с ним уже летом был ранний вылет итальянцев на клубном чемпионате мира. Дальше прибавились неудачи в Суперкубке и пара поражений от Буде/Глимт в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. Оставались, впрочем, отличные шансы на золотой дубль. Но и на внутренней арене после нулевой ничьей в кубковом полуфинале с Комо было набрано только два очка в трех турах. Тем важнее было победить 5:2 Рому, показывая, что после паузы снова получилось наладить игру.

Статистика личных встреч

У миланского гранда было десять побед кряду в официальных поединках. Но в кубке он ограничился нулевой ничьей.

Букмекерские конторы больше верят в опытных гостей. Но, как и все важные матчи, этот вряд ли будет зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.91

Тотал меньше 2.5 1.91
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Малиновский догнал Кейна в бомбардирском рейтинге
Малиновский догнал Степанова по голам в топ-10 лигах в 2026 году
Даниил Агарков
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Комо цілком може полоскотати нерви Інтеру
