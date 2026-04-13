Комо – Интер – 3:4. Суперкамбэк, два дубля и пенальти. Видео голов, обзор
12 апреля «Комо» и «Интер» устроили настоящий футбольный праздник в 32-м туре итальянской Серии А.
Команды на двоих забили семь мячей, подарив своим болельщикам настоящие американские горки.
«Комо» ушёл на перерыв с комфортным счетом, забив два мяча на домашней арене «Стадио Джузеппе Синигалья».
Спасение миланцев казалось чудом, но даже невозможное случается: «Интер» благодаря дублям Маркуса Тюрама и Дензела Дюмфриса отыгрался и вышел вперед.
Шокированные хозяева смогли лишь под конец игры забить третий мяч с пенальти, на четвёртый гол их уже не хватило.
В итоге «Интер» совершил невероятный камбэк и победил со счетом 4:3.
Серия А. 32-й тур, 12 апреля
«Комо» – «Интер» – 3:4
Голы: Валье, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфрис, 58, 72
