Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Комо – Интер – 3:4. Суперкамбэк, два дубля и пенальти. Видео голов, обзор
Чемпионат Италии
Комо
12.04.2026 21:45 – FT 3 : 4
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 апреля 2026, 02:58 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:01
23
0

Комо – Интер – 3:4. Суперкамбэк, два дубля и пенальти. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля «Комо» и «Интер» устроили настоящий футбольный праздник в 32-м туре итальянской Серии А.

Команды на двоих забили семь мячей, подарив своим болельщикам настоящие американские горки.

«Комо» ушёл на перерыв с комфортным счетом, забив два мяча на домашней арене «Стадио Джузеппе Синигалья».

Спасение миланцев казалось чудом, но даже невозможное случается: «Интер» благодаря дублям Маркуса Тюрама и Дензела Дюмфриса отыгрался и вышел вперед.

Шокированные хозяева смогли лишь под конец игры забить третий мяч с пенальти, на четвёртый гол их уже не хватило.

В итоге «Интер» совершил невероятный камбэк и победил со счетом 4:3.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

«Комо» – «Интер» – 3:4

Голы: Валье, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфрис, 58, 72

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукаш Да Кунья (Комо).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан), асcист Мануэль Аканджи.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Николо Барелла.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Комо), асcист Жан Бюте.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Валье (Комо).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем