Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпионский характер! Интер с 0:2 разнес оборону Комо
12.04.2026 21:45 – FT 3 : 4
12 апреля 2026, 23:42 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Милан

В центральном матче 32-го тура Серии А «Комо» пытался притормозить «Интер» и остаться в зоне Лиги чемпионов. На 45-й минуте команда Сеска Фабрегаса вела с запасом в два мяча, но рвущийся к титулу миланский коллектив показал чудеса реализации и перевернул все с ног на голову.

На 36-й минуте Ассане Диао пяткой сыграл на ход Нико Пасу, удар которого с правого края штрафной был парировано, а Алекс Валье добавил мяч в цель – 1:0. Вратарь «Комо» сильным ударом бросил в отрыв Паса, который справа прорвался к воротам и запустил мяч впритирку с дальней штангой – 2:0. Тут же с подачи Николо Бареллы Маркус Тюрам ногой пробил мимо голкипера – 2:1 и перерыв.

Эта же парочка соорудила второй гол гостей, и Тюрам перебросил далеко вышедшего голкипера (2:2). Хакан Чалханоглу со штрафного доставил мяч к воротам, и Дензел Дюмфрис головой был точен – 2:3. И еще раз похожий момент, только между подачей и ударом был пас головой Мануэля Аканджи – 2:4. Напоследок Лукаш Да Кунья поразил левый угол ворот с пенальти, а голкипер едва-едва не выручил (3:4).

«Интер» опережает идущий вторым «Наполи» на девять очков, Комо» потерял четвертую строчку и идет в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Серия А. 32-й тур, 12 апреля.

«Комо» – «Интер» – 3:4

Голы: Валье, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфрис, 58, 72.

