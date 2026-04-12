Скудетто – Интеру? Наполи прервал успешную серию, сыграв вничью с Пармой

12 апреля «Наполи» прервал свою победную серию в гостевом матче 32-го тура Серии А против «Пармы».

Матч на «Стадио Эннио Тардини» в Парме стартовал с быстрого гола в исполнении хозяев.

Неаполитанцы быстро оправились после пропущенного мяча и начали оказывать давление на соперника. Гости создавали опасные моменты, били по воротам, но мяч словно не хотел залетать в сетку.

Спасением для гостей стал Скотт Мактоминей, которому удалось сломать непробиваемую стену «Пармы». Именно удар шотландца спас «Наполи» от сенсационного поражения в матче – 1:1.

С улыбкой на лице за матчем, вероятно, следили представители «Интера», которые могут воспользоваться осечкой неаполитанцев: «Интер» остался первым (72 очка), «Наполи» – вторым (66 очков).

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

«Парма» – «Наполи» – 1:1

Голи: Стрефецца, 1 – Мактоминей, 60

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine