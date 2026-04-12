Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скудетто – Интеру? Наполи прервал успешную серию, сыграв вничью с Пармой
Чемпионат Италии
Парма
12.04.2026 16:00 – FT 1 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 апреля 2026, 17:54 | Обновлено 12 апреля 2026, 18:09
Скудетто – Интеру? Наполи прервал успешную серию, сыграв вничью с Пармой

Неаполитанцы были близки к поражению, Скотт Мактоминей стал героем для команды

Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля «Наполи» прервал свою победную серию в гостевом матче 32-го тура Серии А против «Пармы».

Матч на «Стадио Эннио Тардини» в Парме стартовал с быстрого гола в исполнении хозяев.

Неаполитанцы быстро оправились после пропущенного мяча и начали оказывать давление на соперника. Гости создавали опасные моменты, били по воротам, но мяч словно не хотел залетать в сетку.

Спасением для гостей стал Скотт Мактоминей, которому удалось сломать непробиваемую стену «Пармы». Именно удар шотландца спас «Наполи» от сенсационного поражения в матче – 1:1.

С улыбкой на лице за матчем, вероятно, следили представители «Интера», которые могут воспользоваться осечкой неаполитанцев: «Интер» остался первым (72 очка), «Наполи» – вторым (66 очков).

Серия А. 32-й тур, 12 апреля

«Парма» – «Наполи» – 1:1

Голи: Стрефецца, 1 – Мактоминей, 60

Парма Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Габриэль Стрефецца Скотт Мактоминей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем