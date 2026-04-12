Германия12 апреля 2026, 11:36 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:38
105 голов Баварии. Все бомбардиры мюнхенцев в Бундеслиге в сезоне 2025/26
Вспомним всех футболистов, причастных к рекорду результативности Баварии
Бавария в текущем сезоне Бундеслиги забила уже 105 голов, что явилось новым рекордом результативности в истории чемпионата Германии.
По этому поводу вспомним всех игроков Баварии, отмечавшихся голами в текущем сезоне Бундеслиги.
Таких футболистов в составе мюнхенцев было 18, которые суммарно забили 102 мяча (еще 3 были автоголами соперников).
Бомбардиры Баварии в Бундеслиге в сезоне 2025/26 (105 голов)
- 31 – Гарри Кейн (Англия)
- 15 – Луис Диас (Колумбия)
- 12 – Майкл Олисе (Франция)
- 8 – Серж Гнабри (Германия)
- 5 – Николас Джексон (Сенегал)
- 5 – Леннарт Карл (Германия)
- 4 – Рафаэль Геррейро (Португалия)
- 3 – Александар Павлович (Германия)
- 3 – Конрад Лаймер (Австрия)
- 3 – Леон Горецка (Германия)
- 2 – Джонатан Та (Германия)
- 2 – Йозуа Киммих (Германия)
- 2 – Иосиф Станишич (Хорватия)
- 2 – Джамал Мусиала (Германия)
- 2 – Том Бишоф (Германия)
- 1 – Ким Мин-Дже (Корея)
- 1 – Хироки Ито (Япония)
- 1 – Дайо Упамекано (Франция)
- 3 – автоголы соперников
