  105 голов Баварии. Все бомбардиры мюнхенцев в Бундеслиге в сезоне 2025/26
12 апреля 2026, 11:36 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:38
105 голов Баварии. Все бомбардиры мюнхенцев в Бундеслиге в сезоне 2025/26

Вспомним всех футболистов, причастных к рекорду результативности Баварии

12 апреля 2026, 11:36 | Обновлено 12 апреля 2026, 11:38
Бавария в текущем сезоне Бундеслиги забила уже 105 голов, что явилось новым рекордом результативности в истории чемпионата Германии.

По этому поводу вспомним всех игроков Баварии, отмечавшихся голами в текущем сезоне Бундеслиги.

Таких футболистов в составе мюнхенцев было 18, которые суммарно забили 102 мяча (еще 3 были автоголами соперников).

Бомбардиры Баварии в Бундеслиге в сезоне 2025/26 (105 голов)

  • 31 – Гарри Кейн (Англия)
  • 15 – Луис Диас (Колумбия)
  • 12 – Майкл Олисе (Франция)
  • 8 – Серж Гнабри (Германия)
  • 5 – Николас Джексон (Сенегал)
  • 5 – Леннарт Карл (Германия)
  • 4 – Рафаэль Геррейро (Португалия)
  • 3 – Александар Павлович (Германия)
  • 3 – Конрад Лаймер (Австрия)
  • 3 – Леон Горецка (Германия)
  • 2 – Джонатан Та (Германия)
  • 2 – Йозуа Киммих (Германия)
  • 2 – Иосиф Станишич (Хорватия)
  • 2 – Джамал Мусиала (Германия)
  • 2 – Том Бишоф (Германия)
  • 1 – Ким Мин-Дже (Корея)
  • 1 – Хироки Ито (Япония)
  • 1 – Дайо Упамекано (Франция)
  • 3 – автоголы соперников
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Женщина впервые в истории возглавила клуб из топ-5 лиги
Бавария установила новый рекорд результативности в Бундеслиге
Чемпионство рядом. Бавария забила 5 голов, у команды +12 в таблице
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12 апреля 2026, 05:35 15
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
Футбол | 12 апреля 2026, 08:52 0
В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру
В Динамо не ожидали, что он возглавит клуб. Пришлось бы завершать карьеру

Буяльский – о Луческу

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Клуб УПЛ пообещал не увольнять тренера в случае вылета в Первую лигу
Футбол | 12.04.2026, 05:01
Клуб УПЛ пообещал не увольнять тренера в случае вылета в Первую лигу
Клуб УПЛ пообещал не увольнять тренера в случае вылета в Первую лигу
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 426
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 5
Баскетбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 9
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10
Бокс
