11 апреля 2026, 21:51 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:53
Бавария установила новый рекорд результативности в Бундеслиге

Мюнхенцы забили 105 голов в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария забила 105 голов в Бундеслиге в сезоне 2025/26, тем самым установила новый рекорд результативности чемпионата Германии.

Произошло это в выездном матче 29-го тура против Санкт-Паули, в котором Бавария одержала победу со счетом 5:0.

Первый гол в матче, забивший Джамал Мусиала, стал 101-м для Баварии в сезоне, что стало повторением рекорда Бундеслиги, установленного мюнхенцами в сезоне 1971/72.

Второй гол в поединке, ставший 102-м и рекордным, забил Леон Горецка. Также голами отличились Олисе, Джексон и Геррейро.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

  • 105 – Бавария (2025/26)
  • 101 – Бавария (1971/72)
  • 100 – Бавария (2019/20)
  • 99 – Бавария (2020/21)
  • 98 – Бавария (2012/13)
  • 97 – Бавария (2021/22)
  • 95 – Бавария (1973/74)
  • 95 – Гамбург (1981/82)
  • 94 – Бавария (2013/14)
  • 93 – Бавария (1972/73)
  • 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
  • 92 – Бавария (2017/18)
