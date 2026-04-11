Бавария установила новый рекорд результативности в Бундеслиге
Мюнхенцы забили 105 голов в сезоне 2025/26
Мюнхенская Бавария забила 105 голов в Бундеслиге в сезоне 2025/26, тем самым установила новый рекорд результативности чемпионата Германии.
Произошло это в выездном матче 29-го тура против Санкт-Паули, в котором Бавария одержала победу со счетом 5:0.
Первый гол в матче, забивший Джамал Мусиала, стал 101-м для Баварии в сезоне, что стало повторением рекорда Бундеслиги, установленного мюнхенцами в сезоне 1971/72.
Второй гол в поединке, ставший 102-м и рекордным, забил Леон Горецка. Также голами отличились Олисе, Джексон и Геррейро.
Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги
- 105 – Бавария (2025/26)
- 101 – Бавария (1971/72)
- 100 – Бавария (2019/20)
- 99 – Бавария (2020/21)
- 98 – Бавария (2012/13)
- 97 – Бавария (2021/22)
- 95 – Бавария (1973/74)
- 95 – Гамбург (1981/82)
- 94 – Бавария (2013/14)
- 93 – Бавария (1972/73)
- 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
- 92 – Бавария (2017/18)
101 – Jamal Musiala scored FC Bayern’s 101st Bundesliga goal of the season, equalling the league record. Only Bayern had previously reached that tally, back in 1971-72. History-books. pic.twitter.com/74lehUNusn— OptaFranz (@OptaFranz) April 11, 2026
105 – FC Bayern have scored 105 goals in this Bundesliga campaign, the highest tally ever recorded by a team in a single season. Avalanche. pic.twitter.com/vpBFIzTT5Q— OptaFranz (@OptaFranz) April 11, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт заговорил о следующем сопернике Шахтера в Лиге конференций
У тренера обнаружили лейкоз