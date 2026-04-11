Чемпионство рядом. Бавария забила 5 голов, у команды +12 в таблице

Бавария в матче чемпионата Германии на выезде без проблем разобралась с Санкт-Паули со счетом 6:0 и максимально приблизилась к чемпионскому титулу.

С учетом поражения Боруссии Дортмунд, команда Венсана Компани оторвалась от конкурента на 12 очков за пять туров до конца сезона Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 29-й тур

Санкт-Паули – Бавария 0:6

Голы: Мусиала, 9, Горецка, 53, Олисе, 54, Джексон, 65, Геррейру, 89

Бавария: Нойер, Ляймер (Станишич, 59), Ким, Ито (Та, 67), Бишоф, Горецка, Киммих (Дэвис, 59), Олисе (Луис Диас, 59), Мусиала (Ндиайе, 84), Геррейру, Джексон