Чемпионство рядом. Бавария забила 5 голов, у команды +12 в таблице
Мюнхенцы доминируют в чемпионате Германии
Бавария в матче чемпионата Германии на выезде без проблем разобралась с Санкт-Паули со счетом 6:0 и максимально приблизилась к чемпионскому титулу.
С учетом поражения Боруссии Дортмунд, команда Венсана Компани оторвалась от конкурента на 12 очков за пять туров до конца сезона Бундеслиги.
Чемпионат Германии. 29-й тур
Санкт-Паули – Бавария 0:6
Голы: Мусиала, 9, Горецка, 53, Олисе, 54, Джексон, 65, Геррейру, 89
Бавария: Нойер, Ляймер (Станишич, 59), Ким, Ито (Та, 67), Бишоф, Горецка, Киммих (Дэвис, 59), Олисе (Луис Диас, 59), Мусиала (Ндиайе, 84), Геррейру, Джексон
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковчане киевскую команду еще не обыгрывали
Команда Шандрука наконец-то закрыла неудачную серию и перегнала прямых конкурентов