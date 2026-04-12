Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат

«Горожане» обратились в УАФ

ФК Александрия

Пресс-служба «Александрии» опубликовала официальное обращение к УАФ после скандального матча против львовских «Карпат» (0:2) в 23-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Футбольный клуб «Александрия» последовательно поддерживает принципы честной игры, прозрачности судейства и единого подхода к применению Правил игры в соревнованиях Украинской Премьер-лиги. Обеспечение доверия к арбитражу является одним из ключевых элементов развития профессионального футбола, что требует открытости в принятии и объяснении судейских решений.

В связи с этим, по итогам матча 23-го тура VBET Украинской Премьер-лиги между командами «Карпаты» (Львов) – «Александрия», клуб считает необходимым обратить внимание на отдельный игровой эпизод, который требует дополнительного разъяснения и оценки со стороны соответствующих органов.

Футбольный клуб «Александрия» обращается к Комитету арбитров УАФ с просьбой предоставить и обнародовать видеозаписи с камер системы VAR, а также аудиозаписи переговоров арбитров во время указанного матча.

Указанное обращение касается эпизода, произошедшего на 90-й минуте матча, а именно — действий игрока ФК «Карпаты», который сыграл рукой в своей штрафной площади, что, по мнению клуба, привело к неназначению пенальти в ворота львовской команды.

Указанный эпизод рассматривался с участием главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Александра Омельченко. Со своей стороны отмечаем, что арбитр VAR Александр Владимирович Омельченко в текущем сезоне также был привлечен к работе на ряде матчей с участием ФК «Александрия», в частности: в матче 1/16 финала Кубка Украины против ФК «Динамо» (Киев) (17.09.2025) – в качестве главного арбитра, где на 35-й минуте имел место игровой эпизод в штрафной площадке гостей, связанный с возможным нарушением Правил игры и назначением пенальти; в матче 18-го тура УПЛ «Металлист-1925» (г. Харьков) – «Александрия» (28.02.2026) – в качестве арбитра VAR, где на 80-й минуте рассматривался эпизод, по итогам которого главным арбитром матча Андреем Коваленко был назначен пенальти в ворота ФК «Александрия» в ситуации, которая по своему характеру сопоставима с эпизодом, имевшим место в матче против ФК «Карпаты»; а также в матче 23-го тура УПЛ «Карпаты» – «Александрия» (11.04.2026) – в качестве арбитра VAR, где на 90-й минуте имел место указанный выше эпизод.

Данные решения арбитров потенциально лишили наш клуб двух важных очков.

В связи с этим клуб считает целесообразным обратить внимание на необходимость обеспечения единого и последовательного подхода к трактовке сопоставимых игровых ситуаций.

С целью обеспечения принципов прозрачности и единого подхода к оценке и трактовке игровых эпизодов, а также с учетом практики Комитета арбитров УАФ по обнародованию материалов VAR в резонансных моментах матчей, клуб просит:

  • предоставить видеозаписи соответствующего эпизода со всех доступных ракурсов системы VAR;
  • предоставить аудиозаписи переговоров между арбитром матча и арбитрами VAR во время рассмотрения указанного эпизода;
  • обеспечить обнародование указанных материалов в порядке, аналогичном практике, которая уже применяется Комитетом арбитров УАФ при рассмотрении спорных эпизодов матчей Украинской Премьер-лиги.

Клуб также рассчитывает на публичное и исчерпывающее заявление Комитета арбитров УАФ относительно оценки указанного эпизода, а также на информирование о результатах его рассмотрения.

ФК «Александрия» последовательно выступает за открытость, объективность и единообразное применение Правил игры и рассчитывает на соответствующую позицию со стороны профильных органов», – говорится в заявлении.

По теме:
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ви серйозно, тут Динамо хотіли щось довести з голом Понамаренко і вони на це хер клали Уаф  разом зМонзуль
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем