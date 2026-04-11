  4. Прикарпатье – Подолье – 1:1. Забивали капитаны. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
11 апреля 2026, 22:44 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:45
Прикарпатье – Подолье – 1:1. Забивали капитаны. Видео голов и обзор матча

Забитыми мячами отметились капитаны команд

ФК Прикарпатье

В субботу, 11 апреля, в Ивано-Франковске состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Подолье» завершили поединок вничью 1:1.

В тренерском штабе «Прикарпатья» произошли изменения. Новым главным тренером клуба из Ивано-Франковска стал Василий Яцурак.

Счет в матче открыло «Подолье». На 23-й минуте отличился капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин.

«Прикарпатье» ответило голом своего капитана. На 58-й минуте Василий Цюцюра после отскока от перекладины добил мяч в сетку ворот «Подолья».

Первая лига. 23-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 11 апреля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Цюцюра, 58 – Шаврин, 23

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

