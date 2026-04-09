В субботу, 11 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Прикарпатье

Для ивано-франковского коллектива текущий сезон складывается достаточно средне. После 22 матчей Первой лиги на балансе команды есть 28 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей находиться на 7 месте турнирной таблицы. От топ-4 коллектив отделяет 12 очков, а от зоны переходных игр на вылет – 5 баллов.

Выступления в Кубке Украины «Прикарпатье» завершили еще на стадии 1/32 финала – там ивано-франковцы в серии пенальти уступили любительскому «Денгоффу».

Подолье

Сладко проходит год и для «Подолья». За 22 тура Первой лиги Украины хмельнитчанам удалось набрать всего 17 баллов, из-за чего они и находятся на предпоследнем, 15 месте общего зачета. От безопасной зоны за 8 туров до завершения основного этапа чемпионата клуб отделяет 6 очков.

В Кубке Украины «Подолье» смогло переиграть «Скалу 1911», однако на стадии 1/16 финала клуб со счетом 4:1 проиграл петровскому «Ингульцу».

Прикарпатье – Подолье: личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой 5 поединков. 3 из них завершились вничью, а еще в 2-х победу одержало «Прикарпатье». Правда, один из этих выигрышей был техническим – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги «Подолье» выпустило на игру дисквалифицированного Юрия Козыренко.

Интересные факты

«Подолье» проиграло в 3/4 матчах весенней части чемпионата.

Только в 1/4 последних поединков «Прикарпатья» было забито более 2 голов.

«Прикарпатье» не победило ни в одном из 4-х поединков весенней части Первой лиги – на счету команды 3 ничьих и 1 поражение.

