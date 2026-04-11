Прикарпатье с новым тренером сыграло вничью с Подольем

В субботу, 11 апреля, в Ивано-Франковске состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Подолье» сыграли вничью 1:1.

Перед матчем в тренерском штабе «Прикарпатья» произошли изменения. Новым главным тренером клуба из Ивано-Франковска стал Василий Яцурак. И первый матч под руководством нового наставника «Прикарпатье» завершило вничью.

Счет в матче открыло «Подолье». На 23-й минуте отличился капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин.

«Прикарпатье» также ответило голом капитана. На 58-й минуте Василий Цюцюра после отскока от перекладины добил мяч в сетку ворот «Подолья».

Первая лига. 23-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 11 апреля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1

Голы: Цюцюра, 58 – Шаврин, 23

