Прикарпатье с новым тренером сыграло вничью с Подольем
В субботу, 11 апреля, в Ивано-Франковске состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» и «Подолье» сыграли вничью 1:1.
Перед матчем в тренерском штабе «Прикарпатья» произошли изменения. Новым главным тренером клуба из Ивано-Франковска стал Василий Яцурак. И первый матч под руководством нового наставника «Прикарпатье» завершило вничью.
Счет в матче открыло «Подолье». На 23-й минуте отличился капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин.
«Прикарпатье» также ответило голом капитана. На 58-й минуте Василий Цюцюра после отскока от перекладины добил мяч в сетку ворот «Подолья».
Первая лига. 23-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 11 апреля
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:1
Голы: Цюцюра, 58 – Шаврин, 23
