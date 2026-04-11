С голом Роналду. Аль-Наср продолжил длительную победную серию
Криштиану и Ко спокойно разобрались с «Аль-Ахдудом»
11 апреля «Аль-Наср» продолжил свою яркую победную серию в чемпионате Саудовской Аравии, которая началась еще 17 января этого года.
Команда вместе с легендарным Криштиану Роналду на выезде обыграла «Аль-Охдуд» в 28-м туре национальной лиги (0:2).
Автором первого гола в матче стал Криштиану, который забил свой 968-й мяч в карьере. Второй гол на счету Жоау Феликса.
Чемпионат Саудовской Аравии. 28-й тур, 11 апреля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Наср» – 0:2
Голы: Роналду, 15, Феликс, 47
«Аль-Хазем» – «Аль-Фейха» – 2:0
Голы: Аль-Шаммари, 8, Аль-Сома, 90+9
«Аль-Таавун» – «Аль-Холуд» – 1:2
Голы: Аль-Доссари, 8 – Пинас, 4 (пен.), Гуга, 23
«Аль-Наджма» – «Неом СК» – 2:1
Голы: Аль-Акел, 43, Бутобба, 47 – Коне, 56
Удаление: Аль-Акел, 45+2
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|28
|24
|1
|3
|78 - 21
|15.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом28.02.26 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
|73
|2
|Аль-Хиляль
|28
|20
|8
|0
|75 - 25
|28.04.26 20:00 Аль-Хиляль - Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль
|68
|3
|Аль-Ахли Джидда
|28
|20
|6
|2
|55 - 20
|28.04.26 20:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|66
|4
|Аль-Кадaсиа
|28
|18
|7
|3
|65 - 29
|14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун
|61
|5
|Аль-Таавун
|28
|13
|7
|8
|50 - 37
|23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех28.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Таавун
|46
|6
|Аль-Иттихад
|28
|13
|6
|9
|45 - 38
|28.04.26 20:00 Аль-Таавун - Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж
|45
|7
|Аль-Иттифак
|28
|12
|6
|10
|41 - 49
|15.04.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак
|42
|8
|Неом
|29
|11
|6
|12
|37 - 41
|28.04.26 20:00 Неом - Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха12.03.26 Неом 2:2 Аль-Таавун07.03.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Неом
|39
|9
|Аль-Хазм
|28
|9
|7
|12
|31 - 48
|24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак
|34
|10
|Аль-Фейха
|29
|9
|7
|13
|35 - 45
|28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха
|34
|11
|Аль-Халидж
|27
|8
|7
|12
|46 - 46
|24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд06.03.26 Аль-Халидж 2:1 Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд
|31
|12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|27
|7
|9
|11
|34 - 40
|14.04.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд
|30
|13
|Аль-Холуд
|29
|9
|2
|18
|38 - 57
|28.04.26 20:00 Аль-Холуд - Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд07.03.26 Аль-Холуд 1:4 Аль-Кадaсиа
|29
|14
|Аль-Фатех
|27
|7
|7
|13
|34 - 48
|24.04.26 18:45 Аль-Фатех - Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль06.03.26 Аль-Таавун 3:2 Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд
|28
|15
|Дамак
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак
|23
|16
|Аль-Рияд
|28
|5
|8
|15
|29 - 52
|24.04.26 19:10 Аль-Хазм - Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад05.03.26 Дамак 3:0 Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|23
|17
|Аль-Ахдуд
|28
|4
|4
|20
|23 - 59
|23.04.26 21:00 Дамак - Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд07.03.26 Аль-Ахдуд 0:5 Аль-Фейха28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд
|16
|18
|Аль-Наджма
|28
|2
|5
|21
|27 - 67
|23.04.26 19:10 Аль-Наджма - Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак06.03.26 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Наджма28.02.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Ахдуд
|11
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
