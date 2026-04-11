Украина. Премьер лига11 апреля 2026, 22:44 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:45
445
0
Металлист 1925 выставил на продажу форму с матча против Динамо: какая цена?
У болельщиков есть шанс стать частью победного поединка
11 апреля 2026, 22:44 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:45
445
0
Харьковский «Металлист 1925» начал распродажу игровой формы своих футболистов после победного матча 23-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:0).
Болельщики харьковского клуба имеют возможность выбрать эксклюзивную футболку своего любимого игрока, в которой он принимал участие в матче против «бело-синих» в Житомире.
Цена на футболку с матча значительно отличается от классической: если базовая футболка «Металлиста 1925» в этом сезоне стоит 2500 гривен, то футболка с матча против «Динамо» обойдётся в 7500.
