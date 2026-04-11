АНТЮХ – о победе над Динамо, судье и Калюжном: «Вышел и забил»
Полузащитник «Металлист 1925» дал оценку удачному матчу 23-го тура УПЛ
Автор единственного гола в матче «Металлист 1925» – «Динамо», Денис Антюх, прокомментировал победу над киевским клубом (1:0), отсутствие Ивана Калюжного и решающий этап сезона.
– Денис, сегодня вы фактически стали джокером команды. С какой установкой тренер выпускал вас на поле?
– Такие установки – выходить и делать свою работу. Нужно было выйти и забить гол. Вышел, забил – все довольны.
– Момент с голом просматривался VAR. Были ли переживания?
– Всегда, когда вмешивается VAR, есть волнение, что могут отменить. Но гол засчитали, и для нас это очень важно. Плюс три очка, двигаемся дальше.
– Судья добавил семь минут. Это было неожиданно?
– Конечно. Семь минут – это для нас немного нестандартно, нечасто столько добавляют. Но мы доработали до конца и закрыли эту игру.
– В целом матч был непростым. Как ощущалась игра даже для тех, кто был на скамейке?
– Да, тяжелая игра, как вы видели. Мы тоже переживали на скамейке – вся команда, тренеры. Все были максимально вовлечены.
– Сегодня не было Ивана Калюжного. Как оцените игру команды без него и роль Артема Шабанова?
– Ивана, конечно, не хватало. Но, я считаю, Женя Павлюк очень хорошо его заменил и справился со своей ролью. Артём Шабанов тоже хорошо отработал как капитан.
– Команда входит в плотный апрельский график. Насколько эта победа добавляет уверенности?
– Это очень важно для нас. Впереди много матчей, и важно сохранить этот победный дух.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
