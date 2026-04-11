Игрок Карпат – о голе в ворота Александрии: «Никогда не знаешь, что будет»

Легионер львовских «Карпат» Жан Педросо прокомментировал победу над «Александрией» в домашнем матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги (2:0). Бразилец в концовке встречи стал автором второго гола, который поставил точку в поединке.

– Жан, прими поздравления с голом и победой! Как ты себя чувствуешь?

– Спасибо! Я счастлив за команду. Счастлив, что мы одержали очередную победу. И счастлив, что забил гол.

– Как ты там оказался?

– Мистер сказал мне перед выходом на поле, чтобы я сыграл на позиции опорного полузащитника. Я закрывал эту позицию. В тот момент я увидел перед собой пространство, подключился к атаке. И так родился гол.

– Сегодня ты забил третий гол в УПЛ. Первый «Руху» ты забил головой. В составе молодёжной сборной Бразилии ты также отличался после ударов головой. Сегодняшний мяч немного нетипичный для тебя?

– Действительно, в таком стиле я забил впервые. Я очень рад, что смог помочь команде.

– Ты сделал это очень хладнокровно, как форвард. В детстве мечтал играть в атаке?

– Да, это правда. С детства все хотят быть игроками атакующего плана, забивать голы. В игре ты никогда не знаешь, что произойдет. Ты должен быть готов закрыть любую позицию.

– Сегодня не мог сыграть дисквалифицированный Владислав Бабогло, но в центре обороны в старте вышел другой игрок.

– Никаких проблем, я не расстроен. Уверен, что каждый футболист «Карпат» может проявить себя наилучшим образом. Я уважаю решение тренерского штаба. Если мне дают игровое время, я должен использовать этот шанс.