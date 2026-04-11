Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 19:07 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:08
Экс-арбитр ФИФА: «Балакин снова начудил»

Мирослав Ступар прокомментировал работу арбитра в матче «Карпаты» – «Александрия»

УАФ. Николай Балакин

После поединка 23 тура «Карпаты» – «Александрия» представители «горожан» имели претензии к рефери Николая Балакина.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал резонансные эпизоды этого противостояния.

«Я остановлюсь на одном, но имевший незаурядную огласку. В компенсированное время при счете 1:0 в пользу львовян игрок хозяев Эрики сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке. Пенальти очевиден. Я не знаю почему рефери Николай Балакин не назначил 11-метровый в ворота «зелено-белых», мне непонятно почему арбитр VAR Александр Омельченко не отреагировал и не предложил Балакину просмотреть видеоповтор этого момента..

Кстати, в поединке 18 тура «Металлист 1925» – «Александрия» в похожей ситуации в ворота «горожан» был назначен пенальти, реализовав который харьковчане вырвали победу. И что интересно тогда арбитром VAR также был Омельченко. Можно только догадываться, чем вызваны такие двойные стандарты.

А Балакин, который вместе с арбитром VAR Денисом Шурманом не избежал обструкции после поединка «Полесье» – «Динамо», снова начудил. Остается только посочувствовать «Александрии», ведущей отчаянную борьбу за выживание».

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мирослав Ступар Николай Балакин Карпаты - Александрия Карпаты Львов Александрия
Андрей Писаренко
А їм вигідно балакіна відмити. Але за 3-4 сезони вже він так замарався що капець
