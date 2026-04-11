  4. Владимир ШАРАН: «Все ясно. Александрию не хотят видеть в УПЛ»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 15:55 | Обновлено 11 апреля 2026, 16:08
Владимир ШАРАН: «Все ясно. Александрию не хотят видеть в УПЛ»

Тренер разочарован судейством

ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник Александрии Владимир Шаран остался разочарован судейством в матче с Карпатами (0:2), когда в конце встречи при счете 0:1 в ворота соперника не поставили пенальти за игру рукой.

«А что тут комментировать. Рука игрока Карпат в штрафной, а Балакин даже смотреть не пошел. Вся Украина видит. Ясно тогда. Не хотят видеть Александрию в УПЛ».

«Помню, в матче против Металлиста 1925 был такой же момент, но в наши ворота дали пенальти и мы проиграли», – сказал Шаран.

Александрия находится в зоне вылета.

По теме:
ВИДЕО. Ярмоленко vs Шабанов: кто победил в битве яйцами?
Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Владимир Шаран Александрия Карпаты Львов Карпаты - Александрия Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10 апреля 2026, 19:57 8
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК

Даниил ВАРАКУТА: «Мы можем обойти Динамо в турнирной таблице»
Футбол | 11 апреля 2026, 08:00 54
Даниил ВАРАКУТА: «Мы можем обойти Динамо в турнирной таблице»
Даниил ВАРАКУТА: «Мы можем обойти Динамо в турнирной таблице»

Первый номер «Металлиста 1925» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11.04.2026, 13:29
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Футбол | 10.04.2026, 23:59
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Футбол | 10.04.2026, 15:00
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 4
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 20
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 4
Футбол
