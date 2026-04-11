Владимир ШАРАН: «Все ясно. Александрию не хотят видеть в УПЛ»
Тренер разочарован судейством
Наставник Александрии Владимир Шаран остался разочарован судейством в матче с Карпатами (0:2), когда в конце встречи при счете 0:1 в ворота соперника не поставили пенальти за игру рукой.
«А что тут комментировать. Рука игрока Карпат в штрафной, а Балакин даже смотреть не пошел. Вся Украина видит. Ясно тогда. Не хотят видеть Александрию в УПЛ».
«Помню, в матче против Металлиста 1925 был такой же момент, но в наши ворота дали пенальти и мы проиграли», – сказал Шаран.
Александрия находится в зоне вылета.
