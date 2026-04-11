Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц

11 апреля 2026, 20:35 | Обновлено 11 апреля 2026, 20:48
Марта сыграет против Диан Парри, Александра встретится с Лилли Таггер

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 апреля состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Руане (Франция), который стартует на следующей неделе на грунтовых кортах в помещении.

Из украинок в основе французских соревнований сыграют Марта Костюк (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 68).

Костюк получила первый номер посева и в первом круге поборется с Диан Парри (Франция, WTA 95). Костюк ранее трижды встречалась с Парри и трижды одержала победу.

В случае победы, у Марты возможна или Кэти Макнелли (США, WTA 69), или Кэти Волынец (США, WTA 88).

Олейникова попала в нижнюю часть сетке (противоположную Марте) и в 1/16 финала поборется с Лилли Таггер (Австрия, WTA 117), которая на этой неделе добралась до четвертьфинале пятисотника в Линце и с понедельника дебютирует в топ-100. Ранее Олейникова ни разу не играла против Таггер.

В потенциальной 1/8 финала Александру будет ждать либо Джанис Тджен (Индонезия, WTA 41), либо Анна Бондар (Венгрия, WTA 63).

Матчи основной сетке в Руане начнутся 13 апреля. Выступления в квалификации продолжает Вероника Подрез, которая уже вышла в финальный раунд отбора.

В прошлом году трофей в Руане завоевала Элина Свитолина, которая в этом сезоне выступит на паралелльно проходящем пятисотнике в Штутгарте.

Соперницы украинок на турнире в Руане:

R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри
R2: Марта Костюк [1] / Диан Парри – Кэти Макнелли / Кэти Волынец

R1: Александра Олейникова – Лилли Таггер
R2: Александра Олейникова / Лилли Таггер – Джанис Тджен [6] / Анна Бондар

Сетка турнира WTA 250 в Руане:

По теме:
В шаге от основы Руана: Подрез выиграла дебютный матч отбора на уровне Тура
ВИДЕО. Эмоции Олейниковой после успешного дебюта за сборную на КБДК
ОЛЕЙНИКОВА: «Мы должны оказывать максимальную поддержку украинской армии»
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11 апреля 2026, 10:05 11
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина

Клуб продаст игрока, если тот не продлит контракт

Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10 апреля 2026, 19:57 8
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 11.04.2026, 18:29
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11.04.2026, 08:39
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
ВИДЕО. Матчбол сестер Киченок, который принес Украине путевку в Шэньчжэнь
Теннис | 11.04.2026, 18:08
ВИДЕО. Матчбол сестер Киченок, который принес Украине путевку в Шэньчжэнь
ВИДЕО. Матчбол сестер Киченок, который принес Украине путевку в Шэньчжэнь
Популярные новости
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
