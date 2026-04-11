Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц

11 апреля состоялась жеребьевка турнира WTA 250 в Руане (Франция), который стартует на следующей неделе на грунтовых кортах в помещении.

Из украинок в основе французских соревнований сыграют Марта Костюк (WTA 27) и Александра Олейникова (WTA 68).

Костюк получила первый номер посева и в первом круге поборется с Диан Парри (Франция, WTA 95). Костюк ранее трижды встречалась с Парри и трижды одержала победу.

В случае победы, у Марты возможна или Кэти Макнелли (США, WTA 69), или Кэти Волынец (США, WTA 88).

Олейникова попала в нижнюю часть сетке (противоположную Марте) и в 1/16 финала поборется с Лилли Таггер (Австрия, WTA 117), которая на этой неделе добралась до четвертьфинале пятисотника в Линце и с понедельника дебютирует в топ-100. Ранее Олейникова ни разу не играла против Таггер.

В потенциальной 1/8 финала Александру будет ждать либо Джанис Тджен (Индонезия, WTA 41), либо Анна Бондар (Венгрия, WTA 63).

Матчи основной сетке в Руане начнутся 13 апреля. Выступления в квалификации продолжает Вероника Подрез, которая уже вышла в финальный раунд отбора.

В прошлом году трофей в Руане завоевала Элина Свитолина, которая в этом сезоне выступит на паралелльно проходящем пятисотнике в Штутгарте.

