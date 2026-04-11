В шаге от основы Руана: Подрез выиграла дебютный матч отбора на уровне Тура

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 206) выиграла стартовый матч квалификации на турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Момоко Кобори (Япония, WTA 422) за 44 минуты, отдав всего три гейма.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Квалификация

Момоко Кобори (Япония) – Вероника Подрез (Украина) [8] – 0:6, 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Подрез впервые в карьере сыграла матч в квалификации соревнований на уровне Тура.

В финальном раунде отбора Вероника встретится либо с Доминикой Салковой (Чехия, WTA 124), либо с Ясмин Мансури (Франция, WTA 387).

Украину в основной сетке Руана гарантировано представят Марта Костюк и Александра Олейникова.