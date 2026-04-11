Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Эспаньол – 4:1. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
11.04.2026 19:30 – FT 4 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 апреля 2026, 21:54 |
386
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Эспаньол

В субботу, 11 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Эспаньол».

Игра состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе. Подопечные Флик разбили соперника со счетом 4:1.

Ла Лига. 31-й тур.

Барселона – Эспаньол – 4:1
Голы: Торрес, 9, 28, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 – Лосано, 56.

ГОЛ! Торрес, 9 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 28 мин, 2:0!

ГОЛ! Лосано, 56 мин, 2:1!

ГОЛ! Ямаль, 87, 3:1!

ГОЛ! Рашфорд, 89, 4:1!

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Френки де Йонг.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Поль Лосано (Эспаньол).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем