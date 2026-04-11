В субботу, 11 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Эспаньол».

Игра состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе. Подопечные Флик разбили соперника со счетом 4:1.

Ла Лига. 31-й тур.

Барселона – Эспаньол – 4:1

Голы: Торрес, 9, 28, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 – Лосано, 56.

