Испания11 апреля 2026, 21:54 |
Барселона – Эспаньол – 4:1. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги
В субботу, 11 апреля, прошел матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Эспаньол».
Игра состоится в Барселоне на Олимпийском стадионе. Подопечные Флик разбили соперника со счетом 4:1.
Ла Лига. 31-й тур.
Барселона – Эспаньол – 4:1
Голы: Торрес, 9, 28, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 – Лосано, 56.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Френки де Йонг.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Поль Лосано (Эспаньол).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Ламин Ямал.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2026, 14:58 21
«Львы» забили два мяча в конце поединка
Футбол | 11 апреля 2026, 19:39 0
«Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом»
Футбол | 11.04.2026, 04:32
Футбол | 11.04.2026, 17:30
Футбол | 11.04.2026, 09:08
Комментарии 0
Популярные новости
10.04.2026, 08:07 12
10.04.2026, 00:10 6
09.04.2026, 21:39 2
11.04.2026, 01:33 2
10.04.2026, 09:23 21
10.04.2026, 20:17 3
10.04.2026, 07:37 6
10.04.2026, 23:59 17