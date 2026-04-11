11 апреля на «Камп Ноу» пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Барселона»

Команда, безусловно, пока что не может тут полностью расслабиться. И так она пока что взяла в нынешнем сезоне только Суперкубок, в полуфинале Копа дель Рей уступив «Атлетико» из-за поражения 0-4 в Мадриде. Но, с другой стороны, именно после победы над подопечными Симеоне в прошлом туре (скандальные 2-1) при поражении «Реала» в параллельном поединке дистанция между старыми врагами достигла уже семи очков, за восемь туров до финиша! Так что сейчас тут мотивация будет разве что из-за формата дерби.

Но все же явно больше Ямаль и компания будут думать о Лиге чемпионов. Там, не без проблем пройдя основной раунд и справившись с «Ньюкаслом» в плей-офф, сейчас в четвертьфинале играют с «Атлетико». Первый был провален: вдесятером проиграли 0-2, и теперь нужно дома устроить разгромную ремонтаду.

«Эспаньол»

Клуб не так давно в очередной уже раз окунулся в Сегунду. Благо, что как раз тогда главным тренером стал Маноло Гонсалес. Он с первой же попытки сумел вернуть новых подопечных в Ла Лигу, пусть и только через плей-офф. А уже там вышло набрать 40+ очков, чего даже в условиях невероятно плотной конкуренции хватило для того, чтобы закрепиться там.

А потом был сказочный новый сезон, когда каталонцы встретили зимние праздники в роли реального претендента на пятое место – а ведь оно вполне может привести в Лигу чемпионов! Вот только в 2026-м году ни разу не получилось победить, до сих пор. Даже в прошлом туре, уже после паузы на игры сборных, ограничились нулевой ничьей с еще одним сдувшимся в последнее время противником – «Бетисом».

Статистика личных встреч

В последний раз «Эспаньол» обыгрывал соседа в начале 2018-го года, и то в кубке (и то потом уступив крупнее в ответном матче). А все четыре крайних дерби приносили только победы Де Йонгу и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что гости попадают под горячую руку злых чемпионов. Прогноз Sport.ua: победа Барселоны с форой «-1,5 гола» (коэффициент 1.7 по линии БК betking).