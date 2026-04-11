Барселона покуражилась в каталонском дерби. Какой отрыв от Реала?
Подопечные Флика разгромили «Эспаньол»
В 31-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» со счётом 4:1.
Хозяева быстро захватили инициативу. Уже на 9-й минуте Ферран Торрес открыл счет, а на 25-й минуте оформил дубль. После перерыва «Эспаньол» сумел сократить отставание – на 56-й минуте отличился Поль Лосано.
Впрочем, в конце игры «Барселона» сняла все вопросы относительно победителя. На 87-й минуте забил Ламин Ямаль, а еще через две минуты Маркус Рашфорд установил окончательный счет – 4:1.
После этого матча «Барселона» имеет 79 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Реал» на девять очков. «Эспаньол» с 38 очками занимает 10-е место.
Ла Лига. 31-й тур.
Барселона – Эспаньол – 4:1
Голы: Торрес, 9, 28, Ямаль, 87, Рашфорд, 89 – Лосано, 56.
Барселона: Гарсия, Бальде (Канселу 64), Араухо, Кубарси, Мартин (Касадо 46), Гарсия, Педри, Гави (Решфорд 64), Ямаль, Фермин, Торрес (Ольмо 74).
Эспаньол: Дмитрович, Ромеро, Эль-Хилали, Кабрера, Калеро, Экспосито (Терратс 71), Лосано (Пикель 80), Гонсалес, Долан (Фернандес 46), Нгондж (Санчес 64), Гарсия (Милья 71).
EL DERBI ÉS BLAUGRANA!!! 💙❤️ pic.twitter.com/3cK4Sx8MHc— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2026
