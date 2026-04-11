ВИДЕО. Эмоции Олейниковой после успешного дебюта за сборную на КБДК
Александра переиграла Линду Климовичову и оформила четвертую победу над Польшей
11 апреля, Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно дебютировала за сборную Украины.
В четвертой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 Олейникова одолела Линду Климовичову (WTA 154).
Александра уверенно одержала победу над Линдой в двух сетах – 6:4, 6:1.
Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!
Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 11 апреля
Украина – Польша. Четвертый матч
Александра Олейникова – Линда Климовичова – 6:4, 6:1
Украин второй год подряд сыграет в финальном раунде КБДК-2026. Битва за трофей неофициального чемпионата мира по теннису пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
