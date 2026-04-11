  4. ВИДЕО. Эмоции Олейниковой после успешного дебюта за сборную на КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2026, 19:52 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:55
Александра переиграла Линду Климовичову и оформила четвертую победу над Польшей

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

11 апреля, Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно дебютировала за сборную Украины.

В четвертой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 Олейникова одолела Линду Климовичову (WTA 154).

Александра уверенно одержала победу над Линдой в двух сетах – 6:4, 6:1.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 11 апреля

Украина – Польша. Четвертый матч

Александра Олейникова – Линда Климовичова – 6:4, 6:1

Украин второй год подряд сыграет в финальном раунде КБДК-2026. Битва за трофей неофициального чемпионата мира по теннису пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 22 по 27 сентября.

ВИДЕО. Успешный дебют Олейниковой за сборную на КБДК

