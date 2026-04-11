Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2026, 18:36 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:40
ОЛЕЙНИКОВА: «Мы должны оказывать максимальную поддержку украинской армии»

Александра дала комментарий после успешного дебюта за сборную на КБДК

Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно дебютировала за сборную Украины.

В четвертой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 Олейникова в двух сетах одолела Линду Климовичову (WTA 154).

Александра дала комментарий после успешного дебюта.

– Какие эмоции преобладают? Как вы подитожите свое выступление?

– Я очень рада. Это был мой первый матч за сборную и это очень важно для меня. Я благодарна за поддержку команды и за такую атмосферу украинским болельщикам. Огромная благодарность и польским фанам. Я чувствовала себя очень комфортно. Немного грустно мне, потому что два моих самых важных человека, мой отец и мой бойфренд, не смогли присутствовать здесь. Они защищают нашу страну.

И конечно же я хотела выиграть и посвятить победу для украинской армии, для солдатов. Мы должны оказывать максимальную поддержку им, потому что именно благодаря им мы смогли играть эти матчи. Мы должны быть максимально благодарны им.

Я начинала этот матч с разными эмоциями, да было немного грустно в начале. Но мне нужно было найти баланс, чтобы показать хорошую игру болельщикам.

Спасибо. Слава Украине!

По теме:
Украина – Польша – 4:0. Олейникова успешно дебютировала за сборную
Александра Олейникова – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
Футбол | 11 апреля 2026, 14:58 21
Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию

«Львы» забили два мяча в конце поединка

Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
Теннис | 11 апреля 2026, 18:09 0
Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло

Карлос переиграл Валентена Вашеро в двух сетах

Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11.04.2026, 15:21
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Футбол | 10.04.2026, 23:59
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Футбол | 11.04.2026, 10:05
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
10.04.2026, 02:22 12
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 9
Футбол
