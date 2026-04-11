ОЛЕЙНИКОВА: «Мы должны оказывать максимальную поддержку украинской армии»
Александра дала комментарий после успешного дебюта за сборную на КБДК
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно дебютировала за сборную Украины.
В четвертой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 Олейникова в двух сетах одолела Линду Климовичову (WTA 154).
– Какие эмоции преобладают? Как вы подитожите свое выступление?
– Я очень рада. Это был мой первый матч за сборную и это очень важно для меня. Я благодарна за поддержку команды и за такую атмосферу украинским болельщикам. Огромная благодарность и польским фанам. Я чувствовала себя очень комфортно. Немного грустно мне, потому что два моих самых важных человека, мой отец и мой бойфренд, не смогли присутствовать здесь. Они защищают нашу страну.
И конечно же я хотела выиграть и посвятить победу для украинской армии, для солдатов. Мы должны оказывать максимальную поддержку им, потому что именно благодаря им мы смогли играть эти матчи. Мы должны быть максимально благодарны им.
Я начинала этот матч с разными эмоциями, да было немного грустно в начале. Но мне нужно было найти баланс, чтобы показать хорошую игру болельщикам.
Спасибо. Слава Украине!
