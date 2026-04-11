11 апреля на «Сан-Сиро» пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Милан»

Команда перед началом прошлого сезона сменила Пиоли, несмотря на все его прежние заслуги, на Фонсеку – но как же экс-наставник «Шахтера» тут провалился. Впрочем, и сменивший его Сержио Консейсао, хотя и начинал с победы в Суперкубке, неудачно выступил во всех остальных, более статусных, турнирах.

Летом на пост вернулся Аллегри. И при нем, безусловно, прибавили капитально. Но все-таки и в кубке довольно рано вылетели, и в Серии А результаты были довольно противоречивы. Чего стоит то, что после победы в дерби и заострения чемпионской интриги с «Интером» клуб уже успел потерять даже вторую позицию. Он проиграл в очном поединке уже своему преследователю, «Наполи», и теперь уже отстает и от него на пару очков – новая осечка просто недопустима.

«Удинезе»

Клуб может считаться одним из эталонов термина «итальянский футбольный середняк». Причем при самых разных тренерах, что работали в последние годы. Особенно ничего не изменилось и при Руняиче, что пришел летом 2024-го года. Да, он оптимистично стартовал с ряда побед, но в итоге снова все закончилось неплохими, но довольно типичными, результатами и местом в середине турнирной таблицы.

Ничего не изменилось сейчас. Снова поражений немного, но больше, чем побед, но при этом очков вполне достаточно, чтобы в последние месяцы просто доигрывать нынешний сезон. Хотя все-таки нужно напомнить, что в пяти крайних поединках было только одно поражение – «Ювентусу» в марте. А уже после паузы на игры сборных смогли устоять на нулевую ничью с сильным сейчас «Комо».

Статистика личных встреч

3-0 в сентябре на выезде стали уже четвертой кряду победой Пулишича и компании с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут хозяева просто обязаны выиграть, реабилитируясь за осечку в прошлом туре. Прогноз Sport.ua: победа Милана с форой «-1 гол» (коэффициент – 1,67) по линии БК betking.