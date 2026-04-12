Тренер Милана – о разгромном поражении: «Нас справедливо освистали»

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о причинах разгромного поражения от «Удинезе» в 32-м туре Серии А. «Дьяволы» неожиданно провалились на домашнем стадионе «Сан-Сиро» и уступили со счетом 0:3.

– Самое тяжелое поражение сезона для «Милана». Что не работает? Связано ли это со сменой схемы?

– Смена схемы здесь абсолютно ни при чем. Это просто неудачный отрезок для команды. Мы проиграли три из последних четырех матчей. Во втором круге уже четыре раза уходили с поля без голов. Если ты претендуешь на топ-4, то провести четыре матча без забитых мячей – неприемлемо. Сегодня у нас были хорошие моменты, чтобы отличиться, но мы их не использовали. В обороне действовали хаотично, слишком торопились, даже в эпизоде со вторым голом мы были втроем против одного… Нужно вернуться к организованной и хладнокровной игре, ведь у нас есть все шансы снова попасть в Лигу чемпионов.

– Есть ли сейчас риски?

– Футбол прекрасен, но и жесток. Нельзя позволять событиям брать верх над собой. Нужно навести порядок в управлении игрой. В обороне мы слишком спешили в отборе, а в контроле мяча – слишком медлили. Когда нам удавалось раскрывать игру, мы создавали опасные моменты. Когда нет – мы теряли мяч, и соперник выходил в контратаки. «Удинезе» – команда, которая после потерь в центре поля может нанести серьезный ущерб.

– Свист трибун «Сан-Сиро»…

– Это часть футбола. Когда побеждаешь – ты молодец, когда проигрываешь – нет. Сегодня нас справедливо освистали. Нет претензий к самоотдаче ребят, единственное, что нужно делать в такие моменты – работать, чтобы хорошо подготовиться к матчу с «Вероной» в полном спокойствии. Это поражение нужно рассматривать как возможность стать лучше в следующей игре. Провести матч в нашем стиле, с гораздо большей организованностью, терпением и хладнокровием – чего сегодня нам не хватало. Мы слишком спешили добиться результата и фактически отдали игру сопернику.

– Команда, потеряв мечту о скудетто, подсознательно утратила мотивацию?

– Вы абсолютно правы. Когда находишься на вершине в финальной части сезона и теряешь шанс на скудетто – после этого наступает момент расслабления. Я уверен, что ребята отреагируют, мы все отреагируем, и это поражение дает понять, что место в Лиге чемпионов под угрозой.

– Время Леао в «Милане» закончилось?

– В первом тайме у него было два хороших момента как у центрфорварда. Затем, когда пространства мало, сложно обыгрывать соперника, потому что его удваивают. Это не вопрос Рафа или кого-то другого, это вопрос того, чтобы показывать другие выступления – с большей терпеливостью в оборонительной фазе.