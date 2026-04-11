Италия11 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:27
364
Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис
Удинезе забил три гола
Милан в матче чемпионата Италии проиграл Удинезе со счетом 0:3. Команда Массимилиано Аллегри оказалась в небольшом кризисе, проиграв три из последних четырех встреч.
Милан с 63 очками занимает третье место, отставая от Интера на 9 очков.
Чемпионат Италии. 32-й тур
Милан – Удинезе 0:3
Голы: Бартезаги, 26 (в свои ворота), 26, Еккеленкамп, 37, Атта, 71
Торино – Верона 2:1
Голы: Симеоне, 6, Касадей, 50 – Боуви, 38
Кальяри – Кремонезе 1:0
Гол: Эспозито, 63
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Атта (Удинезе), асcист Юрген Эккеленкамп.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе), асcист Николо Дзаньоло.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Давиде Бартезаги (Милан), асcист Николо Дзаньоло.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2026, 17:30 331
Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд
Футбол | 11 апреля 2026, 18:12 14
Потеря очков команды Артеты
Футбол | 11.04.2026, 19:39
Футбол | 11.04.2026, 07:57
Футзал | 10.04.2026, 20:17
Да никакого кризиса нет. Вернее есть проблемы и они огромные. Модричу нет замены, форварды Милана ни о чем, от Леау надо избавляться, это балласт, а не лидер и так далее Но конкретно в данном матче (а его давно просили) Аллегри поменял свою любимую 3-5-2 на 4-3-3. И команда продемонстрировала, что по 4-3-3 играть не умеет. Удинезе сейчас в неплохой форме, они сыграли вничью с Комо накануне. А Милан уже никакие задачи не преследует, из 4-ки вряд ли выпадет, 1 место не светит, можно и экспериментировать. Есть вероятность, что Аллегри уйдет в конце сезона, но пока 80%, что останется.
Популярные новости
10.04.2026, 09:18 5
11.04.2026, 15:21 3
09.04.2026, 21:15
10.04.2026, 08:53 9
10.04.2026, 18:35 1
10.04.2026, 00:10 6
11.04.2026, 01:33 2
09.04.2026, 23:56 194