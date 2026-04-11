Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис
Чемпионат Италии
Милан
11.04.2026 19:00 – FT 0 : 3
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:27
364
1

Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис

Удинезе забил три гола

11 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:27
364
1 Comments
Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан в матче чемпионата Италии проиграл Удинезе со счетом 0:3. Команда Массимилиано Аллегри оказалась в небольшом кризисе, проиграв три из последних четырех встреч.

Милан с 63 очками занимает третье место, отставая от Интера на 9 очков.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Милан – Удинезе 0:3
Голы: Бартезаги, 26 (в свои ворота), 26, Еккеленкамп, 37, Атта, 71

Торино – Верона 2:1
Голы: Симеоне, 6, Касадей, 50 – Боуви, 38

Кальяри – Кремонезе 1:0
Гол: Эспозито, 63

Турнирная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Атта (Удинезе), асcист Юрген Эккеленкамп.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе), асcист Николо Дзаньоло.
27’
ГОЛ ! Автогол забил Давиде Бартезаги (Милан), асcист Николо Дзаньоло.
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Да никакого кризиса нет. Вернее есть проблемы и они огромные. Модричу нет замены, форварды Милана ни о чем, от Леау надо избавляться, это балласт, а не лидер и так далее Но конкретно в данном матче (а его давно просили) Аллегри поменял свою любимую 3-5-2 на 4-3-3. И команда продемонстрировала, что по 4-3-3 играть не умеет. Удинезе сейчас в неплохой форме, они сыграли вничью с Комо накануне. А Милан уже никакие задачи не преследует, из 4-ки вряд ли выпадет, 1 место не светит, можно и экспериментировать. Есть вероятность, что Аллегри уйдет в конце сезона, но пока 80%, что останется.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем