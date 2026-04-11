Разгромное поражение Милана, команда угодила в кризис

Милан в матче чемпионата Италии проиграл Удинезе со счетом 0:3. Команда Массимилиано Аллегри оказалась в небольшом кризисе, проиграв три из последних четырех встреч.

Милан с 63 очками занимает третье место, отставая от Интера на 9 очков.

Чемпионат Италии. 32-й тур

Милан – Удинезе 0:3

Голы: Бартезаги, 26 (в свои ворота), 26, Еккеленкамп, 37, Атта, 71

Торино – Верона 2:1

Голы: Симеоне, 6, Касадей, 50 – Боуви, 38

Кальяри – Кремонезе 1:0

Гол: Эспозито, 63

Турнирная таблица